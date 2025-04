‘Adolescencia’ de Netflix tendría segunda temporada: revelan de qué trataría

‘Adolescencia’ se convirtió en una serie tan corta, solo tiene cuatro episodios, como contundente, no solo para la plataforma Netflix, que ya la ubica como una de las más exitosas, sino para los críticos que la elogian por su propuesta de contar cada episodio en un plano secuencia que mantiene el ritmo y la tensión de manera permanente. Además, entre los usuarios causó bastante impacto y puso sobre la mesa el tema de violencia en las escuelas y cómo ven la masculinidad los menores de edad.

En este caso Jamie Miller, de solo 13 años, mató a puñaladas a una compañera de colegio y tanto padres como autoridades tratan de entender las motivaciones, descubriendo que la manera en que se relacionaba con las mujeres, con las redes sociales y otros aspectos, con los que lidian los menores de edad hoy, tuvieron mucho que ver.

La serie que es estelarizada por Stephen Graham, en el rol del padre del joven asesino, quien también coescribió con Jack Thorne el guion, inicialmente estaba planteada para una única temporada. Aunque hay que mencionar que las preguntas no se resuelven en esos episodios, aunque hay un cierre.

De ahí que no se había planteado la posibilidad de una nueva temporada antes de su estreno, pero después del 13 de marzo cuando se lanzó al streaming parece que el panorama ha cambiado.

LA segunda temporada de Adolescencia no sería sobre Jamie Miller

“Tenemos que ver cómo le va en las siguientes semanas... Pero sí, existe la posibilidad de desarrollar otra historia”, mencionó Graham.

No obstante, aclaró que la historia de Jamie y su familia no sería la que se abordaría, sino que se podría seguir el ejemplo de otros relatos como The Sinner, en español, El pecador, que toca tramas nuevas e independientes. Por ejemplo, en The Sinner lo único común es el investigador de los casos. Estas declaraciones han dejado la posibilidad de que el policía sea el común denominador entre la primera y la segunda temporada y que las tramas tengan que ver con delitos de menores de edad.

Hannah Walters, quien interpreta a la ‘Sra. Bailey’ y es pareja en la vida real de Graham, también habló del tema. “Está claro que no tiene sentido seguir la historia desde el punto en el que la dejamos, pero tampoco estamos pensando en una precuela. Sin embargo, la idea de filmar todo en un capítulo en una sola toma fue genial y todavía se le puede sacar mucho provecho a la naturaleza humana. Si todo va bien, creo que todos vamos a ser felices”, esto dejó entrever que en caso de que haya vía libre a la segunda parte, la apuesta por el plano secuencia capitular puede ser una impronta de la misma.

Por su parte, Jack Thorne, co-creador y guionista, también había hablado sobre el tema, aunque se mostró un poco más radical al respecto.

“La historia de Jamie está terminada. No creo que haya ningún otro lugar al que podamos llevarlo”, dijo en el programa This Morning.

Thorne también descartó la posibilidad de contar la historia de Katie, la adolescente asesinada. “No creo que seamos los indicados para desarrollar esa trama. Creo que hay otros creadores que podrían contar dramas hermosos sobre Katie o sobre chicas parecidas a ella, y que esas series deberían hacerse”.

En varias entrevistas tanto Graham como Thorne han mencionado que su historia parte de la realidad, pero no corresponde a un caso en específico, también que es sobre la masculinidad, negando que sea sobre racismo, por ejemplo. Lo anterior sugeriría que en el caos de que haya nueva temporada de Adolescencia y haciendo honor al titulo también serían casos de jóvenes que ellos han visto en una generalidad en la realidad, sin que sea el de un caso en particular.

