Eminem habla de su faceta más desconocida: su papel de padre

BANG Showbiz

Cada vez que el rapero Eminem echa la vista atrás y escucha alguna de las canciones que le dedicó a su hija cuando era tan solo una niña, como Hailie's song, no puede creer que ella sea ya una joven de 24 años que ha completado sus estudios universitarios y mantiene una relación sentimental estable. (Le puede interesar: Nuevo álbum de Eminem se va en contra del uso de armas de fuego)

"No tiene hijos, no, pero sí tiene un novio y le va muy bien", reveló el músico acerca de su 'pequeña' en una nueva entrevista en el podcast Hotboxin de Mike Tyson. "Ha conseguido que me sienta muy orgulloso. Se ha graduado de la universidad con una nota media de 3,9 sobre 4", comenta el rapero.

El oscarizado artista también es padre de otras dos jóvenes a quienes adoptó mientras aún estaba casado con Kimberly, su novia del instituto y madre de su primogénita: una adolescente de 17 años llamada Whitney, fruto de una relación anterior de su exmujer, y Alaina, que es en realidad su sobrina y la hija biológica de la hermana gemela de Kim. (Archivo: La arremetida de Eminem contra la asociación del rifle de EE.UU.).

Educar a las tres para que se conviertan en mujeres fuertes y capaces de valerse por sí mismas en el mundo real ha sido el mayor logro de Eminem, por encima de los premios y el éxito en la industria discográfica.

Para conseguirlo, ha tratado de no malcriarlas ofreciéndoles todos los lujos con los que él soñaba en su infancia. (Recuerde: Eminem se lució en el Festival Coachella 2018)

"Es muy importante asegurarte de que tus hijos mantienen los pies en la tierra, en especial cuando disfrutan de una posición como la que les he podido ofrecer. La gente cree que el dinero compra la felicidad, pero no es cierto. Si hay algo que no funciona bien dentro de ti, el resto no significa nada", concluye Eminem.