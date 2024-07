Entre el percance de Melissa Martínez en EE.UU. y el posible retiro de Esperanza Gómez

Melissa Martínez y Esperanza Gómez, protagonistas de las notas más leídas en la primera semana de julio de la sección de Entretenimiento. Foto: Cortesía

Llega julio con memes sobre el mes y con el flujo informativo del séptimo mes del año. Aquí le ofrecemos un resumen con algunas de las notas más leídas en la sección de Entretenimiento de El Espectador en este mes que inicia.

Melissa Martínez y su percance en un avión en EE. UU

La periodista Melissa Martínez, que trabaja para ESPN y Caracol Radio, fue bajada de un avión en Estados Unidos. La comunicadora, especializada en el área deportiva, se encuentra cubriendo la Copa América 2024, que desarrolla hasta el 14 de julio en el país norteamericano. “Me pasó algo que en 20 años viajando jamás me había pasado. Hoy abordé un vuelo y me bajaron de ese avión, después de haber estado sentada”, dijo Martínez en un video publicado en sus redes sociales.

Entre lágrimas, la periodista explicó que al inicio de la situación no entendía por qué querían bajarla de la aeronave. “Pero todo lo que ocurrió en torno a ese vuelo lo voy a contar porque viví una de esas experiencias que te dice, ¿dónde queda la sensibilidad de la gente?, ¿Por qué cada vez hay más personas hostiles en donde deberían de tener vocación de servicio?”.

La periodista de Noticias Caracol que le dijo adiós al canal

Yesenia Carrillo, una corresponsal que trabajó durante una década en Noticias Caracol, se despidió recientemente del informativo. Según indicó la periodista, Carrillo confirmó su salida en la emisión del 1 de julio de 2024, expresando que se retiraría feliz después de pertenecer a esta casa televisiva por varios años.

La comunicadora social y periodista, quien también es docente universitaria y asesora en comunicaciones, se encuentra radicada en Cartagena y había regresado a Noticias Caracol hace seis meses después de una ausencia.

“Hoy me despido de esta casa periodística que por más de once años me permitió crecer personal y profesionalmente. La palabra “gracias” se queda extremadamente corta, fue una gran oportunidad para cumplir el sueño que siempre tuve de niña, por eso en honor a ese anhelo, trabajé con pasión y amor”, escribió Carrillo en su cuenta de Instagram.

Los más de 20 superhéroes que aparecerían en “Avengers 5″

Desde hace ya varios meses se ha estado especulando sobre los distintos personajes que aparecerán en la quinta entrega de Vengadores y también su posible trama. Según informa The Cosmic Circus, el estudio liderado por Kevin Feige pretende seguir una estructura narrativa como la planteada en Infinity War para Vengadores 5.

De esta forma, se dividiría a los personajes en varios equipos de héroes, enfrentándose por separado a distintos villanos y misiones antes de reagruparse y enfrentarse a la verdadera amenaza, tal y como ocurría con Thanos, y culminar su Saga del Multiverso en Secret Wars. Además, estas nuevas filtraciones apuntan que la TVA (Agencia de Variación Temporal) jugará un papel determinante en la historia del filme tras los eventos de Deadpool y Wolverine, que verá la luz en cines el próximo 25 de julio.

El posible retiro del porno de Esperanza Gómez

La actriz Esperanza Gómez se plantea el retiro de la industria pornográfica. En una entrevista para el canal de YouTube “La Red Viral”, la caldense reconoció que, aunque le cuesta aceptarlo, está llegando la hora de ponerle fin a su carrera en la industria del entretenimiento para adultos.

“Voy a terminar dejando la industria más por salud que por otra cosa. Me está costando mucho trabajo grabar. Después de que termino la grabación me cuesta muchísimo moverme. Las posiciones que se manejan en la pornografía son forzadas para la cámara. No se tiene sexo tan suave, como lo puede tener una persona en la intimidad con su pareja, un amigo o un amante, es un sexo diferente”.

