“Era como cocaína líquida”, ex-RBD reveló cómo era trabajar en ‘Rebelde’

Christopher Uckermann, Anahí, Christian Chávez y Maité Perroni protagonistas de la serie 'Rebelde'. Foto: Archivo Particular

Una de las producciones juveniles más conocidas en el mundo fue la novela mexicana “Rebelde” que, gracias a su éxito, se transformó en un grupo musical que llegó a las pantallas de muchos adolescentes y a los escenarios de los países donde muchos fanáticos bailaban sus canciones.

Aunque han pasado más de diez años desde su salida de la televisión, “Rebelde” sigue siendo una entidad representativa en el mundo del entretenimiento y, además, es una producción y grupo que trae los recuerdos más preciados de una generación que creció al ritmo de “Ser o Parecer”.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez fueron los encargados de darle vida a este grupo musical y a la novela que se trasmitió hasta el año 2006, después de dos temporadas exitosas.

Sin embargo, además de la felicidad que trajo para muchos jóvenes, Christian Chávez, reveló detalles sobre las duras épocas que vivió mientras hacía parte de “Rebelde” la telenovela, y RBD, el grupo musical. En entrevista con Yordi Rosado, Chávez afirmó que su ansiedad aumentó debido a las largas jornadas de trabajo.

¿Qué fue lo que contó el exRBD, Christian Chávez?

El actor de 39 años le reveló a Yordi Rosado que a pesar de que la experiencia de ser conocido mundialmente y tener la fama en sus manos, era algo extraordinario, al mismo tiempo, era un trabajo “muy desgastante”.

“Ya cuando te vuelves mundialmente famoso, y cuando no tienes tiempo para descansar, ya no comes bien y ya no duermes bien…”, afirma Christian, quien detalló cómo era un día común para todo el equipo de RBD durante el pico de su fama, a la que califica como “inesperada”.

“Entonces lo que pasaba es que grabábamos de siete a nueve de la noche y a las nueve de la noche nos íbamos a ensañar las canciones y las coreografías, de nueve a once y media de la noche y entonces, a las once y media, ibas, llegabas a tu casa con toda la adrenalina a estudiar las escenas del otro día, dormías a la una y media o dos de la mañana y te tenías que levantar a las seis de la mañana para ir al llamado”, cuenta.

La rutina y la presión, afirma, fueron un detonante más para que los síntomas de su ansiedad, la que sufría desde la primaria, se fueran haciendo más y más grande. Su nivel de estrés y cansancio fue tanto que tuvo que iniciar a tomar pastillas. “Obviamente, todo eso de chico lo puede, pero el tiempo te lo va cobrando. A todos nos golpeó diferente, pero a mí, empezó esto de ‘ah, tómate esta pastillita’, reveló.

Incluso contó que a todo el equipo de RBD les daban una bebida energética que los ayudaba a subir de ánimo para sus giras. “Nos daban una cosa que se llama “Five Minute Energy”, que parecía como cocaína líquida, que te la tomabas antes de ir al concierto y era como que te trepaba”.

Sus extensas jornadas y las exigencias de una rutina de trabajo que se sumaba a la fama mundial de la banda, fueron para Christian Chávez una época de estrés. “Sentir que en cualquier momento te van a romper los vidrios de la camioneta, era muy estresante, el que te estén siguiendo en coche, que estén en motos, que te sigan y que pueden causar un accidente”, afirma que era parte de su miedo constante y de la presión de una enorme fanaticada.

