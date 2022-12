“Destaconadas”, un pódcast que no tiene pelos en la lengua

Isabella Santodomingo y Flavia Dos Santos llegan empoderadas al mundo del pódcast a hablar de lo que nadie habla en "Destaconadas", la nueva apuesta de BumBox. Foto: Cortesía: BumBox

En este nuevo producto de audio y video, Flavia Dos Santos e Isabella Santodomingo deciden hablar de aquello que solo se habla a puerta cerrada con un vino en mano. Matrimonio, hijos, sexo, y más.

A través de BumBox, la nueva apuesta de Caracol Televisión, Blu Radio, El Espectador y más, estas dos mujeres hablan desde dos puntos de vista totalmente diferentes que reflejan que un mismo camino, puede dar diferente resultado.

Por una parte, se encuentra Flavia, casada, psicóloga y terapeuta, por el otro está Isabella, escritora, nunca se ha casado y los tacones, ni en pintura, los ve.

Este es un pódcast de “lo que no callamos las mujeres” y estrena nuevo capítulo cada jueves por Spotify, Deezer, Apple Music y también, como parte de una apuesta visual, en YouTube.

¿Cómo comienza el proyecto de “Destaconadas”?

Flavia: El proceso no comienza con nosotras, esto fue una idea de nuestro jefe Carlos Arturo Gallego, quien siente un gran agrado por las personas que hablan sin preocupaciones, sin tener que mantener una imagen, así que nos dijo que no tendríamos libreto para este pódcast y que fuéramos como somos siempre.

Isabella: Hay que señalar también que Flavia ya había trabajado bajo la batuta de Gallego en su anterior programa para Blu Radio, “Agenda en Tacones”, y yo había trabajado con él en Radioacktiva, “El Planeta”, que fue otro programa, y él fue también uno de los padrinos de la revista Shock hace bastante tiempo.

En un primer momento, nos preguntó si sabíamos qué era un pódcast y bueno, llevamos diez años escuchándolo. Nos dijo que esta era una apuesta ambiciosa que tenían planeada para BumBox y nosotras dijimos, claro, ¿por qué no?

Iba a haber una tercera persona con nosotras en el programa y pensamos, las dos hablamos muchísimo, somos imparables, será algo difícil, así que se descartó la idea de tener a una tercera voz.

Flavia: Es interesante porque es dar ahora la otra perspectiva de dos mujeres que han recorrido un mismo camino, pero al mismo tiempo uno tan diferente, que nos caracterizamos por esa facilidad que tenemos a la hora de exponernos.

Isabella: Lo que me parece interesante también es que no hablamos solo de nosotras, que contamos con mucha experiencia, sino cómo representar segmentos de la sociedad. Por ejemplo, tenemos a las mujeres casadas por parte de Flavia, que siente interés por saber cómo hacer para que sus relaciones funcionen, porque eso es lo que ella hace como sexóloga, terapeuta y psicóloga.

Por mi lado, represento este segmento de la sociedad que son las personas que se han divorciado o no se han querido casar o no han encontrado con quién casarse, así que se me hace interesante que podamos hablar de cualquier tema desde dos perspectivas que parecen similares, pero son diametralmente diferentes.

Yo no entiendo por qué las personas cuando se casan no viven en apartamentos diferentes, estoy dos meses con una misma persona y ya estoy buscando la salida.

Flavia: Yo no entiendo por qué a las personas no les gusta la compañía. En Bogotá ha estado lloviendo tanto últimamente que hay día que pienso, qué delicia no tener que salir para ver mis películas de Netflix con compañía.

Isabella: Por eso ella, Flavia, duerme maquillada y en tacones. En cambio, yo ando en sudadera, mi piel sin una gota de maquillaje, sana y fresca, no me pregunto si mi marido me va a dejar de mirar, a mí que me importa; así que siento que eso es lo bonito, hablando de relaciones.

Hablando de hijos, también tenemos ideas bastante diferentes, a Flavia le gusta que sus hijos sean universitarios, mi hija, es artista, es productora musical, así que de estas experiencias salen conversaciones deliciosas porque nadie tiene la razón, simplemente estamos brindando perspectivas diferentes.

¿Eran amigas antes de hacer este proyecto?

Flavia: Nos conocemos de hace muchos años, pero no éramos amigas, coincidíamos en algunos eventos, pero nunca para un trabajo o algo más casual, esta es la primera vez.

Isabella: Pero teníamos la misma energía, eso era lo más loco, nunca nos habíamos sentado a hablar así como lo hacemos ahora y es delicioso que ustedes puedan escucharlo al tiempo que nosotras también estamos aprendiendo.

Habíamos tenido algunos intentos antes, Flavia presentó uno de mis libros en la Feria del Libro, fui invitada varias veces a tu programa en televisión.

Flavia: Siempre intentamos hacer algo parecido a lo que había con “Agenda en tacones”.

Isabella: Siempre lo intentamos, hasta que un día nos llaman y nos salen con esta idea, y ambas dijimos, de una.

¿Fue idea de ustedes hacer esto un video pódcast?

Flavia: No, eso fue una idea del jefe. Con esta nueva apuesta de BumBox, de los conglomerados de Caracol Televisión, Blu Radio, El Espectador y más. Es un estudio muy bonito, hay una gran variedad de contenidos, claramente el mejor es el nuestro, pero ahí tienen para entretenerse con lo que deseen.

Isabella: Queremos compartir todo esto con ustedes y queremos darle gracias a la audiencia, arrancamos en los primeros días en el puesto 151 de los 200 pódcast más escuchados en Colombia, a los dos días siguientes pasamos al puesto 81 y hoy amanecimos en el 51.

Qué bonito invitarlos a que sean parte de esta conversación y que se diviertan, pero también, que aprendan cosas.

¿Qué expectativas tienen con “Destaconadas”?

Isabella: Todas.

Flavia: Todas. Seremos millonarias. Estamos esperando a que nos manden a Catar, aún no nos llega el tiquete, también que nos lleven, pero a catar vino. Tenemos todas las expectativas.

Isabella: Sentimos que este programa también es muy importante por los temas que tocamos, tanto para hombres como para mujeres, y también queremos ver, qué sale de ahí, tal vez charlas, estamos hablando también de hacer una serie en YouTube o una obra de teatro, hay varias ideas.

Flavia: Por lo pronto, con Catar estaríamos felices que nos mandaran para hacer pódcast desde allá sobre el mundial.

Además de hablar sobre sexo, relaciones, hijos, ¿Qué otros temas abordarán en el programa?

Flavia: Sobre vida, machismo, las cuatro clases de felicidad de la que todo el mundo habla. Creo que nosotras tratamos de aterrizar a la realidad y hablar de lo que vivimos sin idealizar nuestra vida. No vamos a dar claves de la felicidad ni de las relaciones perfectas, nosotras hablaremos de lo que somos, mujeres reales.

Isabella: Creo también que nuestro trabajo está hecho y que lo hemos logrado si las personas que nos escuchan hablan también, se ríen, se divierten o ven cosas que pueden aplicar en su propia vida.

¿Cómo se planea cada capítulo?

Flavia: Pensamos en un tema y divagamos diez más, e Isabella es la que dice: “hay que volver a la idea principal”.

Isabella: Soy la voz de la razón, imagínate. Lo bonito de “Destaconadas” es que es tan real, que de verdad nosotras simplemente hablamos desparpajadamente, sin tapujos y claro, empezamos con un tema, pero este da para otros más, nos divertimos, hablamos sinceramente y aprendemos algo nuevo.

Sobre cómo escogemos el tema, pues, somos Flavia y yo con mucho alcohol.

Flavia: De hecho, nos falta también eso en el presupuesto del programa.

Isabella: En todo caso, nuestros temas son variados y también queremos invitarlos a qué nos propongan temas, qué quieren saber, qué quieren hablar, hasta cosas relacionadas con el trabajo. Como preguntar sobre cómo saber si confiar en un compañero de trabajo, los romances de oficina.

Flavia: Qué hacer cuando los despiden del trabajo.

Isabella: No solo será sobre relaciones de pareja ni de sexo ni de los hijos, es la vida en general.

¿Contarán con invitados más adelante?

Isabella: No descartamos para nada si viene algún personaje interesante o sabemos de alguien que esté haciendo algo increíble, diferente a como lo vienen haciendo los demás.

Flavia: O también que nos venga a contradecir, porque también es interesante como alguien viene y hace oposición a lo que nosotras decimos.

¿Cuántos capítulos hay en la temporada y cuánto se demoran haciéndolo?

Isabella: Llevamos cuatro grabados, son diez por temporada. Nos demoramos toda una mañana para grabar cada nuevo episodio.