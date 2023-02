Érika Zapata aclaró si se fue de Noticias Caracol, esto dijo

Érika Zapata entró a Noticias Caracol durante el pico de la pandemia del covid-19, después de hacer parte de una producción que se canceló por la emergencia sanitaria. / Cortesía: Caracol Televisión

Una de las periodistas colombianas más reconocidas por los televidentes de Noticias Caracol dejó claro cuál es su situación con su trabajo actual, ya que después de la publicación de un video en el que Érika Zapata hablaba de una despedida, los seguidores de la comunicadora y usuarios de internet sospecharon de una salida de Caracol.

El cariño y admiración que genera Érika para muchas personas se dio después de que sus crónicas y reportajes desde Medellín se hicieran virales por su tono coloquial al dar las noticias, una característica que a lo largo de su vida la ha hecho escalar dentro de la profesión.

Su cuenta de Twitter fue el medio en el que logró dejar claro qué pasaba con su trabajo y la razón de la publicación que se hizo hace varias semanas. Esto fue lo que dijo Érika Zapata sobre su trabajo en Noticias Caracol.

El video de la supuesta despedida de Érika Zapata

En esta publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores, republicó un momento que subió inicialmente uno de sus compañeros de trabajo y camarógrafo, también de Noticias Caracol, en el que mostraba un corto instante de trabajo junto a Érika.

Sin embargo, lo que desató la polémica fue el mensaje que agregó el camarógrafo: “no se ponga triste, que por ahí nos vamos a seguir viendo”, lo que muchas personas interpretaron como una despedida de la periodista.

El achante de Érika Zapata por la despedida en Noticias Caracol es evidente

¿Érika se va o se queda en Caracol?

Lo cierto es que la paisa, oriunda de Santa Helena, confirmó que no se va de Caracol Noticias y tampoco ha pensado en hacerlo. Ella misma fue quien lo contó en Twitter, después de que los rumores sobre su salida se hicieran más fuertes.

“Necesito aclarar esto. Yo no me he ido ni me voy a ir de Caracol. Mi camarógrafo fue quien tomó otros rumbos. Algunos medios han utilizado la situación de manera sensacionalista para decir que me sacaron y ganar comentarios, seguidores y me gusta. ESTOY FELIZ EN MI TRABAJO”, dijo Érika.

¿Cómo llegó Érika Zapata a Noticias Caracol?

La periodista antioqueña llegó a Caracol Televisión como parte de un proyecto que nunca salió al aire, pero que le abrió las puertas para convertirse en reportera de uno de los noticieros más vistos del país. Érika le contó a El Espectador que cuando conoció que iba a presentar “era consciente de que cuando ellos vieran mi estilo podrían tener una reacción negativa, yo no sabía a qué me iba a enfrentar…”, pero la realidad es que su forma disruptiva de hacer periodismo la llevó a tener un reconocimiento nacional.

Además, contó que durante la consolidación de su perfil profesional ha pasado por varios medios regionales en Antioquia, que no le dieron la oportunidad de darse a conocer por “hablar así”.