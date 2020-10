Mañana, 18 de octubre, se presentará de forma digital la primera obra dramática con una experiencia en tiempo real. Una propuesta dirigida por Miguel Vila en un formato multiplay de cuatro pantallas.

Esta nueva realidad ha hecho que, en medio de la incertidumbre, las artes escénicas se transformen y lleguen al público de una manera valiente e innovadora. Es el caso de “Domingo”, la primera obra dramática interactiva en Colombia, dirigida por el cineasta Miguel Vila, quien ha sido premiado en varios festivales europeos.

El estreno será el próximo 18 de octubre de manera digital con un elenco estelar: Carlos Manuel Vesga, Santiago Alarcón, Jimena Durán, Paula Estrada, Rodrigo Candamil, Diana Ángel, Ernesto Benjumea, Patricia Tamayo, Jairo Camargo, Silvia Varón y Carmenza Gómez son los actores que dan vida a un fascinante drama tragicómico escrito por Ricardo Silva Romero. (Le recomendamos: Compañía de Danza del Teatro Mayor se une al programa “Bogotá a Cielo Abierto”)

Una presentación con un formato nunca antes visto en su género, en el que se recurre a las convenciones del teatro y el cine, pero también asume las múltiples posibilidades de la virtualidad. En esta experiencia única, que se vive en tiempo real, el espectador podrá espiar y tener la libertad de explorar la historia desde distintos puntos de vista y por medio de tres finales diferentes. Una obra que el público podrá repetir tantas veces como quiera, encontrando nuevos detalles, creando un acercamiento especial con los personajes e interactuando de una manera distinta con los maravillosos mundos del cine y el teatro.

La obra además posee un alto nivel tecnológico para crear una experiencia única para los espectadores. Cuenta con multiplay de cuatro pantallas, sistema Close Caption, Sistema interactivo multicámara, disposición adaptativa a cualquier dispositivo, plataforma de pagos propia, sin límite de usuarios, acceso a un solo clic, sistema autoplay, todo por medio de la red de difusión de contenidos mundial: Ziba.

Una puesta en escena que se adecua a las nuevas circunstancias y que lleva la cultura a los hogares colombianos, y a cualquier lugar del mundo, cambiando las reglas del juego para el público. (Le puede interesar: “C.S.I.”: 20 datos curiosos para celebrar los 20 años de la serie).

Con “Domingo”, el público podrá entrar en la intimidad de un puñado de personajes inolvidables y vivir la experiencia cultural digital del momento con calidad y un elenco de reconocidos actores.

Entrevista con Ernesto Benjumea, actor de la obra.

¿Cómo llega a ser parte de la escena interactiva de “Domingo”?

Ricardo Silva me contactó, me contó de la propuesta y me pasó el texto. Lo que hizo me gustó mucho.

¿De qué trata “Domingo”?

Es una propuesta cercana al teatro en esta época en la que no se puede ir a los teatros. Este teatro virtual busca tener interactividad con el público. Algunos finales y partes son escogidos por los espectadores. “Domingo tiene una historia y un formato”.

En el caso de los actores, ¿cómo hacen para sobrellevar la ausencia de público?

Ya he tenido presentación de varias comedias y hemos tratado de interactuar con el público. Ha sido difícil, porque la risa que se produce es clave. Se vuelve casi un diálogo con el público y hace mucha falta. “Domingo” es una obra nueva, no venimos de esa costumbre de interactuar con las personas, sin embargo, hace parte de las nuevas experiencias. Es una forma diferente de crear contacto y ya que nos ha tocado vivirlo toca aceptarlo.

¿Cómo pone Ernesto en sintonía al personaje con lo que quiere y con las exigencias del director?

Viene de la narrativa. Aquí la exigencia realmente es hacer una interpretación de un corte de acción. Tratamos de establecer un poco lo que quería el autor y lo teníamos ahí para esclarecer cualquier duda. Yo me enamoré mucho fue del personaje, tanto que acepté hacerlo. Creo que eso fue lo que trataron de hacer la mayoría de los actores: hacer una interpretación.

¿Encuentra en las plataformas digitales algo novedoso para realizar el trabajo como actor?

Ahora sí. Sin embargo, creo que la experiencia teatral es inigualable. Las pantallas se prestan más para audiovisuales y mostrar otras cosas. Yo he tenido la experiencia ya de hacer una temporada de una obra y hemos visto que pasan cosas que antes no eran factibles. El confinamiento terminó llevando algo que ya estaba pasando. Ya estábamos confinados. Hay gente que no podía ver teatro y ahora lo están disfrutando. Obviamente la cercanía y estar en un teatro y participar de ese rito es irreemplazable. Con seguridad los teatros también sobrevivirán a esto. Mientras tanto, bienvenidas todas las formas de expresión.

¿Es consumidor de plataformas digitales?

Si, soy muy consumidor de las plataformas digitales, incluyendo a YouTube. Encuentro cosas increíbles. Aprovechando esos espacios, me encuentro tomando un taller de tres meses con un maestro argentino. En otra situación hubiera tenido que tomar un tiquete hasta Buenos Aires.

¿Cómo fue la etapa de confinamiento?

Los artistas trabajamos confinados, por lo menos la preparación, el diseño. En buena medida trabajamos en casa. Las producciones audiovisuales son las que más se han visto afectadas. Se cerraron los teatros. Yo estaba con dos obras cuando todo esto pasó. La creatividad está muy demandada. He estado dirigiendo proyectos audiovisuales. Esperando también que comiencen otros proyectos de televisión.

¿Está a la expectativa del estreno de “Domingo”?

Si, hay un elenco del cual me siento orgulloso de estar ahí. Hay una puesta de formato y es muy interesante. Muy a la expectativa de cómo lo va a recibir el público. Es muy interesante que haya apuesta y haya riesgos.

¿Hubo alguna dificultad durante la grabación?

Las escenas eran con dos personajes, máximo tres. Las mías en concreto éramos sólo dos. Afortunadamente en mi caso, yo pude reunirme con el director para hacer los ensayos y grabaciones, no hicimos nada virtual. Se que hubo compañeros que sí lo hicieron por Zoom y creo que así es más complicado. Yo no sabría cómo hacerlo.