“Es algo aterrador”: Cara Delevingne sobre su adicción a las drogas

La modelo británica Cara Delevingne durante la Met Gala, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en mayo de 2022. Foto: Getty Images via AFP - JAMIE MCCARTHY

La supermodelo y actriz Cara Delevingne se registró en el centro de rehabilitación de Cirque Lodge debido a la preocupaciones que generó por su inusual comportamiento, reflejado en imágenes que circularon a través de las redes sociales. La estrella británica estuvo en el lujoso complejo de tratamiento en Utah durante casi un mes, según confirmó Page Six este miércoles.

Una fuente expresó al medio estadounidense que la modelo de Victoria’s Secret, quien reveló en Vogue que ha estado en tratamiento por adicción, se ha estado recuperando bien. La fuente dijo: “Cara pasó parte de diciembre y la mayor parte de enero en Cirque Lodge. Pareció estar muy bien. Estuvo participando bien en el programa y en las reuniones del grupo”. Aseguró.

La modelo estuvo internada por problemas de abuso de sustancias y por ello se registró en una habitación privada desde fines del pasado año hasta finales del mes de enero cuando posó para ser la nueva portada de de Vogue, que saldrá en abril.

¿Cómo es el centro de rehabilitación en el que estuvo Cara Delevingne?

La instalación trata la adicción a las drogas y el alcohol, así como los problemas de salud emocional y mental. Si bien los precios varían, puede costar entre US$20,000 y US$50,000 dólares por mes.

Situado en las Montañas Rocosas, el albergue incluye una sala de terapia de arte, estudio de grabación, gimnasio, peluquería y espacio para masajes, además de un centro de escalada interior y un campo de caballos para la terapia equina.

Cara Delevingne sobre sus adicciones y salud mental

Delevingne generó preocupación por su comportamiento errático en el aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles en septiembre pasado. La estrella de “Ciudades de papel” fue fotografiada dirigiéndose al aeropuerto con sus pies colgando por la ventanilla de un automóvil.

Si bien el representante de Delevingne no hizo comentarios, las imágenes dejaron a los fanáticos preocupados por la actriz. “¿Qué está pasando con Cara Delevingne? Me siento tan triste por ella”, escribió un fan, mientras que otro preguntó: “¿Alguien podría ver cómo está Cara Delevingne, por el amor de Dios?”.

Esta semana, la revista Vogue publicó una entrevista realizada a la modelo en la cual afirma llevar cuatro meses sobria y relata su experiencia con el cuidado personal a sus 30 años. “Este proceso obviamente tiene sus altibajos”, dijo la modelo y actriz británica mientras habló sobre sus experiencias con la adicción y la depresión.

“La gente quiere que mi historia sea como un programa para adolescentes donde diga ‘Mira, era adicta y ahora estoy sobria y se acabó’. Y no es tan simple como eso. No sucede de la noche a la mañana... Por supuesto que quiero que las cosas sean instantáneas. Creo que esta generación especialmente, quiere que las cosas sucedan rápidamente, pero he tenido que cavar más profundo”. Agregó.

Sobre su decisión de recibir ayuda, Delevingne manifiesta que sus amigos la apoyaron y que esto la ayudó a comprometerse con el proceso así como con el programa de 12 pasos, un grupo de apoyo entre pares desarrollado por Alcohólicos Anónimos que implica, para ella, rendirse a un poder superior independientemente de la forma que adopte.

“Me puse en peligro en esos momentos porque no me importa mi vida. Es algo aterrador para las personas que te rodean y te aman. Esta vez me di cuenta de que el tratamiento de 12 pasos era lo mejor y se trataba de no avergonzarme de eso. La comunidad marcó una gran diferencia. Lo opuesto a la adicción es la conexión, y realmente la encontré en 12 pasos”.

También habló acerca de las imágenes que se compartieron hace unos meses en redes sociales refiriéndose a estas como una fuente de vergüenza abrumadora y un llamado de atención a sí misma. Contó que este significó un momento desgarrador porque pensaba que se estaba divirtiendo pero que, dichas imágenes, le hicieron pensar que no se veía bien. También relató sentirse agradecida por las mismas debido a que, en ocasiones, tal vez se necesite un golpe de realidad para cambiar.

La modelo compartió a través de sus redes sociales la portada de la revista próxima a ser publicada en el mes de abril expresando su apoyo a quienes se encuentren pasando por una situación similar. “Cada historia es importante y esta es la mía. Todos somos humanos. Por supuesto que nos caeremos y cometeremos errores. Pasaremos por cosas realmente difíciles en la vida, pero así es como nos levantamos de nuevo. (…) Para cualquiera que todavía esté luchando, no te rindas, no estás solo”, agregó en Instagram.