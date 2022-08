“Esquizofrenia”, la terrorífica obra de Rafael Perrín llega a Bogotá

Rafael Perrín protagoniza “Esquizofrenia”, una obra que lleva cinco años con más de 350 presentaciones por todos los estados de México. Foto: Cortesía

Una cita con el psicoterror y el buen teatro podrán vivir todos los bogotanos a partir del próximo martes 9 de agosto en el Teatro Libre de Chapinero, gracias al espectáculo unipersonal titulado “Esquizofrenia” que trae por primera vez a Colombia al actor mexicano Rafael Perrín.

Este acto cuenta la historia de cómo fue que en 1914 el doctor Emile Tuck descubre la cura de la esquizofrenia y es allí cuando convoca a los médicos (el público) para socializar su descubrimiento. “A lo largo del relato, los espectadores vivirán una total experiencia de psicoterror y psicosis”, asegura Perrín.

“Una noche soñé que yo estaba haciendo una película en un hospital psiquiátrico y que de repente no me dejaban salir y me dejaban encerrado y fue ahí cuando me desperté y le dije a mi esposa que ya sabía de qué iba a tratar la obra”, relata.

Rafael Perrín es considerado el “Maestro del Terror” debido a su larga trayectoria con este género. En México, su país natal, ha hecho montajes de al menos siete obras que se han caracterizado por dejar al público realmente aterrorizado.

El intérprete quien también dirige “La Dama de Negro” para México y Colombia dice que la diferencia es que “Esquizofrenia” es cien por ciento original y fue escrita por Mauricio Pichardo, dramaturgo destacado de su país, en un trabajo que duró un poco más de un año.

Esta obra llegó a Colombia en manos de La Tropa, la corporación de teatro de Róbinson Díaz, Adriana Arango y su hijo Juan José con la cual produjeron “Mucho Animal”, “La Dama de Negro” y próximamente “Infraganti” y “Pajaritos”.

Esta obra se estará presentando todos los martes y miércoles a partir del próximo 9 de agosto hasta el 29 de septiembre a las 8:00 de la noche y las boletas pueden ser adquiridas a través de Atrápalo.