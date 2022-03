Esta fue la última voluntad de Roberto Gómez Bolaños según Florinda Meza

El Chapulín Colorado era interpretado por Roberto Gómez Bolaños. Foto: Cortesía Televisa

En el año 2020, se dio a conocer la noticia de que después de casi cincuenta años de estar al aire en los canales de Sudamérica, al parecer por desacuerdos entre los herederos de Roberto Gómez Bolaños y Televisa, las series de Chespirito no se transmitirían más.

Programas como el Chavo del 8, el Chapulín Colorado y Chespirito, entre los que se incluyen personajes como el Doctor Chapatín y Los Caquitos, no volvieron a ser transmitidos.

La actriz Florinda Meza, quien hacía parte del elenco, publicó en sus redes sociales en ese entonces: “¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa ‘Chespirito’? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente” y añadió: “Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”.

Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría. pic.twitter.com/xxjIREZy7I — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) March 14, 2022

Nuevamente y después de más de un año, la actriz se pronunció nuevamente al respecto diciendo: “Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría”.

De nuevo Meza expresó que no había sido tomada en cuenta para las decisiones de sacar los programas del aire, sin embargo, varios usuarios de Twitter expresaron su apoyo y sus ganas de volver a ver a Gómez Bolaños en la pantalla chica.

“Yo no estuve involucrada en esa decisión. No me tomaron en cuenta. Yo jamás hubiera permitido que el programa se dejara de transmitir. No es lo que mi Rober hubiera querido. Por eso ahora estoy luchando legalmente para que pueda regresar a las pantallas”. Así, Meza expresó que la última voluntad de su esposo habría sido sacar los programas del aire, y aunque Televisa no se ha pronunciado al respecto, será una batalla que la actriz, conocida como Doña Florinda, tendrá que dar.