Estefanía Borge: los secretos de una vida sana

Estefanía Borge tendrá en la Feria Vida Sana charlas gratuitas y hará recetas para compartir sus conocimientos como HealthCoach, un tema que se volvió su pasión. Foto: Cortesía

¿Por qué la vida es un buffet de Posibilidades?

Porque siempre hay opciones para poner en tu día .. ¡siempre siempre !

Su producto favorito en la cocina.

El huevo.

¿Con cuál plato la enamoran?

Con un buen desayuno.

¿Cuál es el producto en la cocina que no le puede faltar?

Ghee o aceite de oliva (una fuente de grasa).

¿Cuál es su pecado gastronómico?

Jajajaj! No tengo pecados gastronómicos! La gastronomía es un verdadero buffet de posibilidades.

¿Qué es el bienestar real? Para mí el bienestar real es sentir paz y plenitud.

¿Cuál es tu participación en la feria Vida Sana?

Estaré durante la feria participando en dos Master Class junto con Taeq. Mi propósito es estar más cerca de la gente, ser útil, compartir un poco de mi conocimiento y experiencia como cocinera y HealthCoach.

¿Qué hace que una persona tenga una vida sana?

Para que una persona tenga una vida sana lo más importante es tomar buenas decisiones y ser coherentes. ¡Amor y respeto! Esa para mi es la base.

¿Dónde está el balance entre la mente y el cuerpo?

El balance entre la mente y el cuerpo ... no ! Yo diría que balance entre el corazón y la mente. ¿Cómo? Conectando los sentimientos con los pensamientos. Es una relación directa. Si hay armonía, ocurre la magia ¡Sentir, pensar, crear!

Una frase suya es “No todos los alimentos son los que nos llevamos a la boca”, ¿eso qué significa?

En la vida nos alimentamos mucho más que con comida. Justo de esto se trata mi charla. No solo alimentamos a la panza, también a la mente, al corazón, a la energía.

¿Cómo haces para que tus hijos se alimenten sanamente?

Dándoles ejemplo.

¿Cómo hacer que la alimentación sana no se sienta aburrida?

Primero, no pensando que lo es. Aprendiendo lo maravilloso que es alimentarnos de una manera real y deliciosa. Volviendo a nuestra cocina y preparar nuestros alimentos. Esa es una muy buena manera de intentarlo ! ATRÉVETE A COCINAR!

¿Qué le recomienda a una persona que quiera bajar de peso?

Para bajar de peso recomiendo tener buenos periodos de descanso ( dormir bien) , tomar mucha más agua , mover el cuerpo ( cualquier actividad física que te guste) por lo menos 4 veces por semana.

¿Cómo es su rutina diaria? ¿Qué desayuna, qué almuerza, qué cena?

No me gustan mucho las rutinas, me gusta vivir en mi presente y ese todos los días cambia! Lo que me provoque en el momento que sienta que realmente debo comer, alimentarme. No hay reglas precisas para tomar esta decisión.

¿Cada cuánto hace ejercicio y qué tipo de ejercicio?

Todos los días procuro moverme. Me encanta. Hace parte de mí. Tengo entrenamientos diferentes según los objetivos en los que esté trabajando. Me encanta correr y fortalecer. Hago pesas casi todos los días … eso es vida para mí y salud para mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo? El que tenga disponible per máximo hora y media.

¿Cuál es su plato favorito?

El curry es mi plato favorito

¿Quién le enseñó a cocinar?

Mi abuela y mi mamá.

¿Qué le diría a una persona que quiere aprender a cocinar pero le da temor o pereza?

Le diría que simplemente lo intente. La pereza no aplica para nada en esta hermosa vida. ¡ATRÉVETE y listo!

Un secreto de cocina que quiera compartir...

¡Ponerle mucho amor siempre!