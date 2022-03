Jairo Corrales, líder en vehículos de inversión

Jairo Corrales participó en la estructuración de la sede corporativa de Isagén y Tigo en Medellín. / Gustavo Torrijos Foto: GUSTAVO TORRIJOS

¿Cómo llegó usted a ser el presidente de Pei Asset Management?

Soy ingeniero civil con especialización en finanzas y he tenido la oportunidad de trabajar en lo que me formé. Estoy involucrado con la empresa hace trece años y ha sido un caso de éxito, no solamente en las cifras económicas, sino también en el hecho de haber podido ser testigo de cómo se impactan diferentes audiencias como arrendatarios e inversionistas. Mi rol como presidente me permite tener esa visión integral del negocio, y tener la posibilidad de concretar lo que antes era un sueño, irlo moldeando y proyectándolo hacia el futuro.

¿Siente que la empresa ha evolucionado desde su fundación?

Claro. Cuando nacimos éramos menos de cinco personas, ahora somos más de 120, y eso también es muy gratificante: ver cómo se incorporan nuevas generaciones que le aportan mucho al negocio, ver cómo se ha podido construir en una sociedad respetuosa. Tenemos una preponderancia de mujeres dentro de nuestro perfil, y ha sido muy gratificante ver ese proceso; por supuesto, con desafíos y retos. El hecho de ser líderes de la inversión inmobiliaria en Colombia es un orgullo.

¿Qué es un vehículo de inversión y cómo funciona?

En Colombia, la industria de los vehículos de inversión inmobiliaria no existía. La gente que quería invertir compraba una casa o un apartamento de manera individual. ¿Qué hizo Pei hace quince años? Formó el primer vehículo del país. No lo llamamos “fondo”, porque en lo jurídico este término se asocia más a un esquema distinto, que es el de capital privado, o los fondos de inversión inmobiliarios, pero nuestra estructura legal corresponde a un término que se llama “titularización”. Todos esos términos tienen un mismo propósito, que es, en un ente económico independiente, comprar unos activos que son susceptibles de arrendarse, generar una renta, y con esos ingresos entregar unos rendimientos a los inversionistas.

¿Cómo afectó la pandemia a Pei Asset Management?

Una semana después de que se detonó toda la crisis de la pandemia, nos sentamos con todo el equipo y decidimos enviar un mensaje a nuestras diferentes audiencias, sobre todo a los inversionistas, así que resumimos en una pequeña frase cuál era nuestra misión y la forma de actuar hacia adelante. Decíamos: “No estamos blindados, pero sí bien preparados”, y eso resume que en los diez años anteriores habíamos logrado consolidar un vehículo con unos atributos importantes: visión a largo plazo, diversificación y la relación estrecha con nuestros arrendatarios. En este momento difícil, lo que quisimos fue que nuestros arrendatarios nos vieran como sus aliados, así que hicimos acuerdos de pago.

¿Los alivios durante la pandemia implicaron un reto para la empresa?

La definición del alcance de los alivios no fue un tema de un solo día, porque al principio no sabíamos cuánto iba a durar el confinamiento y estábamos en una incertidumbre tremenda, pero teníamos claro que no queríamos cambiar estructuralmente los contratos. Si alguien me pagaba $10 millones y le quedaban cinco años de arriendo, yo no le iba a bajar a la mitad. Lo que hicimos fue dar un descuento importante por los próximos tres meses. Fuimos muy ingenuos al pensar que la pandemia iba a durar tres meses, claramente no fue así, tuvimos que sentarnos de nuevo, y en muchos casos extender los alivios. No fue tanto un tema de riesgo, porque sabemos quiénes son nuestros arrendatarios, y claramente respondieron con su parte.

¿Cuál cree usted que ha sido el legado que la empresa le ha dejado a Colombia?

Haber sido creadores y pioneros de una industria que no existía es muy importante. Además, logramos recoger lo mejor del mundo inmobiliario de los centros comerciales, las bodegas, etc., que por naturaleza son líquidos y están representados en unos títulos valores que la gente puede transar. Eso fue un logro impresionante, que ha permitido democratizar la empresa inmobiliaria, porque antes quién podía ser dueño de un centro comercial, nadie. Hoy tenemos 4.500 inversionistas que están en este negocio de una manera profesional en un vehículo donde Pei Asset Management paga impuestos, contrata seguros, etc.