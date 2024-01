Exmiss universo ahora es predicadora en una iglesia de EE. UU.

Además de sus prédicas en la iglesia, crea contenido para redes sociales sobre su testimonio. Foto: dayanamendoza vía Instagram

Venezuela se ha coronado siete veces como el país con la mujer más bella del mundo. Una de ellas, Dayana Mendoza, quien ganó el reinado internacional Miss Universe en el año 2008, ahora dedica su vida a la fe cristiana. El cambio en su vida, que la llevó a abandonar el modelaje y dedicarse a predicar la palabra de Dios en Estados Unidos, ha venido gestándose desde el 2020, sin embargo, no fue hasta este año que algunos internautas se enteraron de esta nueva etapa en su vida por la viralidad de un video en el que se le ve reflexionando sobre Dios y el papel de sus seguidores.

“Mi matrimonio fracasa, mi carrera de modelo no me llenaba y no me identifica, no nada, estaba desesperada, nada salía bien, fue cuando me arrodillé, me rendí y le pedí a Dios que tomará en control y vi la mano poderosa guiándome, ayudándome y encontrando el camino correcto”, explicó Mendoza al programa de televisión Club 700 Hoy.

Por lo que relata, llegó al cristianismo por medio de una amiga, quien la aconsejaba en los momentos de angustia a asistir a las prédicas de los pastores. “Y escucho al pastor y era como que lo primero que estaba diciendo, era como que si Dios me lo estuviera diciendo a mí. Como que me estaba respondiendo preguntas que yo tenía ahí mismo. Empecé a sentir una paz, mi casa cambió”.

Se bautizó, se mudó a New Jersey y empezó a estudiar. “Entonces mi vida empezó a cambiar en ese sentido. Ya yo tenía una paz que es la que traspasa todo entendimiento, la que está presente sin importar las circunstancias. No se puede explicar, no es que los problemas se vayan, pero ya tenía a Cristo conmigo. Llevaba la carga”.

La exmodelo no resume su participación en el cristianismo a las conferencias dentro de los centros religiosos, sino que en sus redes sociales también comparte experiencias diarias, guiadas a la fe. Incluso, cuenta con un canal en YouTube en el que frecuentemente comparte videos sobre su religión. Allí, ya cuenta con más de quince mil seguidores.