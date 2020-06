View this post on Instagram

Ya está al aire la Exposición #CiudadesDurmientes 🌆en la página del @mambogota y sus redes sociales, todas las fotografías fueron tomadas con un #shotoniphone11promax #shotoniphone 📱 En ella comparto trabajo con: 1. @andresoyuela #Colombia 2. @chinolemus #México 3. @gess8 #México 4. @augem #Brasil 5. @albertoferreras_nyc #Venezuela Muchas gracias al @mambogota por abrirnos sus puertas y al Curador Jefe del Museo: @eugenioviola_official Curador Junior: @gaescobarb #stayhome #mobilephotography #mobilephoto @apple #bogota #Pandemia2020 #Pandemia #Covid #MuseumAtHome #BetweenArtAndQuarantine #MAMBOenCasa #MAMBOParaTodos #MuseosEnCasa #MuseumFromHome #LosMuseosSomos #LosMuseosCuidamos #MuseumWeek #Museos #Museo #Arte #Colombia #ElMAMBOdeVozAVoz #AtHome