Falleció Eleanor Coppola, cineasta y esposa del director Francis Ford Coppola

Eleanor Coppola ganó un premio Emmy en 1992. Foto: Getty Images

La directora y guionista Eleanor Coppola, conocida por haber documentado algunas de las realizaciones fílmicas de su esposo, Francis Ford Coppola, falleció este viernes rodeada de su familia, según se lee en un comunicado a Associated Press (AP). La causa de fallecimiento no fue revelada. La cineasta murió en su casa en Rutherford, California.

La muerte de la documentalista llega después de un año movido para su familia. La película “Megalopolis” , de su esposo, fue elegida para participar en el Festival de Cannes. Y la cinta “Priscila”, dirigida por su hija Sofia, fue uno de los filmes más relevantes de 2023.

Eleanor Coppola era madre también de Gian-Carlo y Roman, quienes también se dedican a trabajar en la industria cinematográfica.

¿Quién era Eleanor Coppola?

La cineasta fue ganadora del premio Emmy en 1992 por su documental “Corazones en tinieblas (Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse)”, detrás de cámaras que sigue los problemas para la realización de la película de su esposo “Apocalypse Now”. Eleanor Coppola también publicó el libro ““Notes: On the Making of ‘Apocalypse Now’” en 1979.

“Solo estaba tratando de mantenerme ocupada con algo que hacer porque estábamos allí por mucho tiempo. Querían cinco minutos para una promoción televisiva o algo así y pensé que tarde o temprano podría conseguir cinco minutos de película y luego pasó a 15 minutos. Seguí filmando, pero no tenía idea... de la evolución de mí misma que vi con la cámara. Fue una sorpresa para ambos y una experiencia que nos cambió la vida”, recuerda la documentalista en una entrevista para CNN en 1991.