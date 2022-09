Familia de Leandro Díaz demandó por la novela que protagoniza Silvestre Dangond

La bioserie fue estrenada el pasado 19 de septiembre y es protagonizada por el cantante Silvestre Dangond y la actriz Aida Bossa. Foto: Cortesía Canal RCN - Cortesía Canal RCN

La vida y obra de Leandro Díaz, el famoso compositor y símbolo del género vallenato, fue estrenada en el canal RCN el pasado 19 de septiembre. Esta producción, que honra la historia del autor, es protagonizada por el también cantante vallenato, Silvestre Dangond.

Aunque la bioserie tuvo una recepción positiva para los televidentes, pasó todo lo contrario con su familia más cercana, quienes interpusieron una acción de tutela en contra de la novela y todo lo que se cuenta dentro de la misma.

Hasta el momento el canal no se ha pronunciado sobre la tutela que fue presentada, pero sí se conocen los detalles de las razones por las que sería interpuesta y lo que busca la familia por medio de este documento legal.

¿Qué dice la tutela que puso la familia de Leandro Díaz?

Carmen Sofía Díaz Díaz, hermana del cantautor vallenato, fue la persona responsable de interponer la tutela que trata de defender la integridad de ella, y sus familiares Dorismel, Ledis, Edith Díaz y Wilder Duarte Díaz.

Lo que se consigna allí es que la familia reclama perjuicios psicológicos debido a algunas escenas que hacen referencia, aparentemente errónea, a aspectos de la intimidad de su vida. De acuerdo con el periódico El Heraldo, la principal inconformidad de la familia proviene de la caracterización de Abel Duarte, padre de Leandro, a quien se muestra como una persona violenta, y así mismo, la imagen que genera el personaje de Nicolasa, que se muestra como una mujer infiel.

“En consecuencia de estas escenas, la violación del derecho fundamental a la imagen, buen nombre, honra e intimidad de nuestros padres, Abel Duarte y Nicolasa, está siendo violado en persona ya fallecida y que dicha violación se configura en un estado de indefensión para nuestra familia colocándonos con ello al escarnio público como personas inmorales, indecentes, agresivas y violentas”, argumenta la familia por medio de la tutela.

Carmen Díaz pide, por medio de esta acción legal, “suspender y eliminar las ediciones y productos publicados de la bioserie, además de rectificar las historias contadas que, de acuerdo con la demandante, deshonra el buen nombre familiar”, tal como afirma el periódico El Heraldo.

Al parecer, y como lo confirmó a este mismo medio, el hijo del cantautor vallenato, Ivo Díaz, estaría también incluido dentro de la acción de tutela debido a que fue el responsable de brindar los permisos para su grabación y fue quien dio detalles sobre la vida de su papá. “Yo pienso que la forma como recrean el personaje ha creado algunas incomodidades en la familia, sobre todo en los demandantes”, afirmó Ivo para El Heraldo.

¿Qué dice el canal RCN al respecto?

Todavía no se han conocido declaraciones oficiales del canal sobre la interposición de la tutela en contra de la producción que protagoniza SIlvestre Dangond, sin embargo, el departamento de comunicaciones afirmó para El Heraldo, que no ha llegado la notificación oficial y por eso no se han pronunciado.

Aunque el documento oficial no se ha podido conocer, pudimos corroborar que sí existe tal demanda y que el proceso fue confirmado por el juez que lleva el caso.