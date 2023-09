Feid anuncia colaboración con Marvel Comics: “Mor, no te lo esperabas”

El anuncio lo hicieron a través de redes sociales. Foto: @feid

El cantante de música urbana Feid dio a conocer a través de redes sociales la colaboración que realizará con la reconocida marca de caricaturas Marvel Comics. El anuncio lo hizo acompañado de una imagen caricaturizada del artista junto con elementos que hacen parte de su iconografía, donde también resalta su típica indumentaria y el color verde característico de su imagen.

Agregó un mensaje en la descripción de la publicación, en la que colabora la página oficial de Marvel, donde expresa: “MOR, something is happening in the Marvel Universe! (¡Mor, algo está pasando en el Universo Marvel!). No te esperabas este priviusito, pero seguro te va a parecer muy chimba. Coming Soon (Muy pronto)”.

Aunque ni el reguetonero ni la compañía de comics dieron más detalles de la colaboración, algunos usuarios especulan en redes, de acuerdo con la imagen publicada, que podría tratarse de un personaje en el Universo Marvel. Sin embargo, otras de las opciones es que haga parte de la banda sonora de una de sus producciones o que la compañía realice uno de los videoclips del artista.

Aunque ya otros músicos han llevado sus personajes al Universo Marvel, de concretarse esta posibilidad con Feid, este sería el primer colombiano en lograrlo. Cabe resaltar, que la canción colombiana conocida como “Porro Bonito”, distribuida por Discos Fuentes, hizo parte de la producción en uno de los capítulos de la serie She Hulk, que produce esta misma compañía.

Colaboraciones de otros artistas con Marvel

Uno de los artistas más importantes que llevó uno de sus personajes a las historietas de Marvel fue The Weeknd, quien lanzó su propia historieta llamada “Starboy”, mismo nombre de su exitoso álbum publicado en 2016. Otros músicos con personajes dentro de Marvel fueron el dj de electrónica Martin Garrix, el parero Eminem y la banda de rock Kiss, quienes aparecieron con sus personajes en algunas de los comics.

Por parte del reguetón, los cantantes Myke Towers y Mora hicieron parte de la banda sonora de la película reciente “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Mientras que Bad Buny se retiró de un proyecto live action para el que había sido seleccionado por la compañía, llamado “El muerto”.