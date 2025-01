Fiscal de Venezuela entrega nuevos detalles sobre el asesinato de Canserbero

Canserbero y la canción con la que habría predicho su muerte Foto: Facebook Canserbero

Este lunes se rindió una misa en homenaje a los 10 años de la muerte del rapero venezolano, Tirone José González, más conocido como Canserbero, en la que participaron sus familiares, amigos y conocidos, entre ellos el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, quien estuvo al frente de la investigación que estableció las nuevas causas de la muerte del rapero.

En medio de la ceremonia, el fiscal entregó nuevos detalles de la muerte del cantante, la cual inicialmente se había referido como un suicidio, según las primeras pesquisas, aunque, luego de ocho años, la Fiscalía actual estableció que se trató, en realidad, de un homicidio, el cual concluyó en la condena de dos de los posibles responsables.

En la intervención del funcionario, relató cómo fueron algunos de los hechos para concluir que se trató de un asesinato. Hizo el relato de la reconstrucción de algunas escenas, en la que cuenta cómo se manipuló la escena de los hechos, y luego refirió las razones expuestas en la confesión Natalia Améstica, quien habría cometido el crimen junto con su hermano.

“Le quitaron la ropa y le lavan las heridas con un pequeño balde, usaron tres toallas medianas de color blanco, la ropa de Canserbero era una guardacamisa, de esas que usan en basket, con una bermuda, estaba descalzo porque iba a dormir y luego lo lanzan al vacío”, aseguró Saab en medio de la misa al mismo tiempo que recordó que algunos funcionares judiciales, entre ellos la patóloga, fueron sobornados para que cambiaran la versión de los hechos.

¿Por qué mataron a Canserbero?

El fiscal también indicó en su intervención cuáles fueron los posibles móviles del asesinato a Canserbero. Según indicó en su relato, Natalia Améstica le confesó las razones por las que decidió asesinar al rapero venezolano, que estarían relacionadas inicialmente temas de dinero, aunque, según Saab, podría ser más cercano a una obsesión personal con el cantante.

Améstica era la novia de Carlos Molnar, quien también fue asesinado en esta escena del crimen, a quien le reclamó porque no recibía un porcentaje de las ganancias de una gira hecha por Canserbero. Sin embargo, el fiscal indica que el motivo real podría estar relacionado con un delirio con el rapero.

“‘(Canserbero) me trataba de manera indiferente, porque no me saludaba, no me respondía las llamadas, porque no me tomaba en cuenta, no correspondía mi admiración por él’. Ya las hermanas me habían dicho en marzo del 2015 que ella tenía una obsesión con Canserbero, que lo acosaba, lo perseguía, etc”, explicó Saab en la misa.

El 26 de diciembre del 2023, casi nueve años después de la muerte de Canserbero y Molnar, Améstica apareció en un video difundido por la fiscalía venezolana, confesando el crimen. “Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en el que coloqué Alpram (un fármaco de la familia de las benzodiacepinas y se utiliza para el tratamiento de los estados de ansiedad) y le di una taza a cada uno.

Al momento de quedar somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi como estaba y lo ataqué directamente al cuello (...) Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Ahí es cuando le doy dos puñaladas en su costado”, dijo la mujer en el video.

Las condenas por el caso de Canserbero

El 2 de febrero de 2024, los hermanos Natalia y Guillermo Améstica fueron condenados a 25 años de prisión por el asesinato del rapero, acusados de los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir. La Fiscalía solicitó una pena de 30 años, la máxima en Venezuela, pero hubo una rebaja para los acusados por haber admitido los hechos.

El pasado 17 de diciembre se condenaron a otras cinco personas en relación con el caso. Se trató de los funcionarios de la Policía Gilbert Cruz, Edgar Trillo y Teresa Pinto, la médico forense Solangela Mendoza, quien le realizó la autopsia al rapero, y el empresario Marcos Pratolongo, que fueron sentenciados a condenas de entre 15 y 20 años de prisión por ser encontrados cómplices en el asesinato del rapero.