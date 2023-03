Qué vuelva el Chavo y el Chapulín a la TV, Florinda Meza y su viejo pedido

SSA08 SAN SALVADOR (EL SALVADOR) 02/09/05 .- Roberto Gómez Bolaños, productor, director y actor de la televisión mexicana, más conocido internacionalmente como "Chespirito", durante la presentación ayer, jueves 1 de septiembre, en la capital salvadoreña de su libro "El Diario del Chavo del Ocho", serie que deleito a niños y adultos durante 35 años tanto en México como en otros países. La presentación del libro formó parte de las actividades que se desarrollan en el marco de la IX Feria Internacional del Libro en Centroamérica, que concluirá el próximo domingo. EFE/Roberto Escobar Foto: EFE - Roberto Escobar

Florinda Meza, actriz y productora mexicana que es reconocida por su papel de Doña Florinda en “El Chavo del 8″ y otros personajes de Chespirito, volvió a manifestar n viejo deseo: qué El Chavo, El Chapulín y otros personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, vuelvan a la pantalla chica.

“‘¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá divertirnos?”' Yooooo... quiero que ya regrese Chespirito a las pantallas. ¿Y ustedes?”, publicó Meza el pasado domingo a través de su cuenta de Twitter.

Yooooo... quiero que ya regrese Chespirito a las pantallas. ¿Y ustedes? pic.twitter.com/6VzxjFshI7 — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) March 5, 2023

Esta no es la primera vez que la actriz mexicana hace explícito su deseo de ver de querer las retransmisiones en televisión, pues, en marzo de 2022, Meza publicó otra foto deRoberto Gómez Bolaños en su caracterización de Chapulín Colorado.

Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría. pic.twitter.com/xxjIREZy7I — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) March 14, 2022

“Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría”.

¿Por qué se dejaron de transmitir los programas de Chespirito?

Los programas que hacían parte del gran grupo de Chespirito, “El Chavo del 8″, “Chapulín Colorado” y otros especiales, dejaron de ser transmitidos en agosto de este mismo año porque no se logró un acuerdo entre Televisa, dueña de los derechos del programa y la familia de Gómez Bolaños, propietarios de los derechos de explotación comercial de los personajes.

El hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, publicó un mensaje a través de Twitter donde expresó: “aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”.

La decisión, a la que se refiere Gómez Fernández, estaría ligada a que, presuntamente, la televisora mexicana no renovó los derechos, “no quisieron pagar”, confirmaba a los medios Edgar Vivar, quien interpretó al Señor Barriga, pues los derechos que había firmado Gómez Bolaños con Televisa se vencieron en ese mes de agosto.

Otra de las hijas del primer matrimonio de Chespirito, Graciela Gómez Fernández, también publicó: “es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”.

A juzgar por lo que se lee en redes sociales, el deseo de los fanáticos de la serie y de los actores que le dieron vida a los personajes de la vecindad, se mantiene vivo y aún se espera que la serie vuelva a la pantalla chica.