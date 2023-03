Hugo Chávez y Andrés Parra, la historia que se quedó esperando el éxito

Andrés Parra en "El Comandante" (2017), serie en la que interpretó al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Foto: Sony

El actor Andrés Parra tuvo año y medio para preparar el papel de Hugo Chávez en “El Comandante”, la serie que Sony produjo para RCN Televisión en 2017 y que pese al el tiempo destinado para la producción, el prestigio del productor, el reparto y la experiencia del protagonista, al menos en términos de rating, fracasó. El día de su estreno obtuvo 4,3 puntos, mientras que “Sin tetas sí hay paraíso” (Caracol Televisión), la competencia de aquella noche, logró 10,4, de acuerdo con las cifras que entonces presentaba Rating Colombia.

“Por eso el fracaso de Chávez me dio tan duro. Porque fue mucho tiempo destinado. Lo que yo entendía como fracaso en ese momento es que tuviera más rating el Minuto de Dios. Mientras grabábamos dije: ¡esto va a ser una bomba!, pero cuando supe quién lo iba a transmitir, todos entendimos que sin haber nacido estábamos muertos. Son decisiones corporativas que uno no tiene nada que decir ni cómo meterse”.

Han pasado seis años desde que Andrés Parra interpretó a Hugo Chávez y este domingo se cumplen diez desde que se anunció la muerte del expresidente de Venezuela. Buena excusa para poner el tema sobre la mesa: el reto de interpretar a una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX. De este y otros temas conversaron Andrés Parra y Santiago Alarcón en el primer episodio de “Meterse Al Rancho”, el nuevo podcast de Spotify para Colombia que se se estrenó la semana pasada y en el que Alarcón es el entrevistador.

La mala hora que tuvo “El Comandante” significó un golpe duro, pues Parra venía de darle vida a Pablo Escobar, un personaje que trascendió fronteras.“Yo estaba convencido (del éxito) y ahí fue el golpe al ego. Yo ya había puesto hasta las repisas para los premios, per ahí está la repisa esperando”. Le invitamos a leer: Andrés Parra explica por qué no acepta seguir imitando la voz de Pablo Escobar

Parra, quién también protagonizó, entre otras, “Pablo Escobar, el patrón del mal” (2012); “El Robo del Siglo” (2020) y “El Presidente” (2020), considera que el poco rating de “El Comandante” obedece a que la serie salió al aire en “un momento histórico y político que no era ideal”. Sin embargo, dijo: “Fue un trabajo bien hecho, con rigurosidad, no es la plasta que la gente cree que es”, además, señaló que espera que en algún momento la producción tenga su momento de gloria.

“Esa serie desapareció de la faz de la Tierra (...) me gustaría que, por lo menos, las personas tuvieran la oportunidad de verla, así no les guste”. Actualmente, la serie aparece dentro del catálogo de producciones que no están disponibles para Colombia en Prime Video.

“Un niño de Barinas (Venezuela) sin muchas posibilidades que terminó convertido en la figura más poderosa del contiene y el líder político más influyente de la región. Fue un tipo humano en eso. Al político que tiene tanto poder a veces se le olvida que solo es un humano. A Chávez se le olvidó eso. El poder pudre”.

Andrés Parra se divorció

Durante el trascurso de hora y media del pódcast, Alarcón y Parra hablaron de algunos detalles más personales de este último, desde su elección de vida a escoger su carrera, el bullying psicológico que padeció cuando era niño y en este momento, la separación con su exesposa, Diana Cáliz.

“Me divorcié este año, es una primicia para este pódcast. Eso fue como un planazo al pecho, ahí entré en un proceso de mirar hacia dentro. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”, acotó Andrés Parra ante la sorpresa de Santiago Alarcón.

La pareja llevaba dos años de relación cuando contrajeron nupcias en Cartagena en 2014, de la relación nace su único hijo Samuel en 2019. El actor confesó que desde hace algunos meses venían enfrentando una crisis matrimonial con su expareja, y que, incluso, habían asistido juntos a terapia de pareja.

“Era obvio. En mi Instagram. Ahí se sospecha (...) No hubo una publicación oficial, hoy lo hacemos oficial”.