Fotógrafo acusó al papá de Taylor Swift de haberlo agredido, la policía investiga

Scott Swift, papá de la cantante Taylor Swift fue acusado de haber agredido a un fotógrafo en Australia. La policía investiga los hechos. Foto: EFE/EPA/JOEL CARRETT

