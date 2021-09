La actriz de “Emily in Paris” ha dejado ver a través de fotografías la celebración de su boda con el director de cine Charlie McDowell.

La actriz de la serie Emily in Paris mostró por medio de Instagram la celebración de su compromiso el pasado 4 de septiembre con el director y escritor de cine Charlie McDowell. La actriz publicó una imagen de ella junto a su esposo en medio de una celebración al aire libre.

La foto fue acompañada con el mensaje: “Nunca he deseado tanto ser ese “alguien” para otra persona que para ti, y ahora me he convertido en tu esposa. El 4 de septiembre de 2021 nos convertimos oficialmente en el para siempre del otro”.

La celebración se dio en Dunton Hot Springs, un resort de lujo en medio de un bosque de Colorado. El lugar natural, vintage combinaba con el vestido de la novia, el cual fue un diseño de la firma Ralph Lauren. La boda parecía un auténtico “cuento de hadas”, detalles como el velo en forma de capa. El vestido tenía un corte en sirena.

Lo que aún no ha dejado conocer Collins es si ya se encuentra de luna de miel o si fue pospuesta. Por ahora se conoce que el rodaje de la exitosa serie de Netflix, con cerca de 58 millones de espectadores, ya comenzó.