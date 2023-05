Fotos: Shakira fue vista con el piloto de F-1 Lewis Hamilton, en un yate en Miami

Luego de asistir al Gran Premio de Miami, Shakira compartió con el reconocido piloto Lewis Hamilton. Foto: Archivo

Luego de su separación con el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, Shakira decidió mudarse a los Estados Unidos junto a sus hijos. Desde entonces, no solo su carrera artística se reactivó, sino que también se ha mostrado en varios e importantes eventos públicos.

Lea: ¿El fin de The Weeknd? El artista reveló que no seguirá con su personaje musical.

Durante el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, se vio en el ´paddock´ a la artista barranquillera acompañada por el actor Tom Cruise. Y aunque muchos lo celebraron, lo que realmente sorprendió a los internautas fue el encuentro que tuvo posteriormente al evento deportivo con el piloto británico Lewis Hamilton, en el famoso restaurante italiano Cipriani Downtown.

shakira en el restaurante Cipriani en Miami conociendo a Lewis Hamilton del equipo Mercedes (7 de mayo) #shakira pic.twitter.com/LofdrJeqVj — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) May 8, 2023

Las especulaciones no se hicieron esperar, por lo que muchos fanáticos de las dos celebridades empezaron a comentar que todo se trataba de un romance. Poco después de reveladas las imágenes de los dos famosos en el restaurante se viralizaron otras fotos en las que se les ve compartiendo un paseo en yate con otros amigos por la Bahía de Biscayne. Shakira estaba acompañada de su hermano Tonino.

Lea también: Brad Pitt y Lewis Hamilton trabajan en una nueva película sobre Fórmula 1.

De acuerdo con el diario The Sun, la artista salió por la parte trasera de su mansión en Miami Beach y llegó al puerto, donde se encontró con el piloto. Ese mismo medio reveló que, Lewis Hamilton se encuentra soltero.

Más noticias de entretenimiento Disney registró una caída en el número de suscriptores El hecho generó una reacción negativa en Wall Street. Sus acciones disminuyeron hasta un 3,19 %. Leer más Disney registró una caída en el número de suscriptores Conozca al colombovenezolano ganador del millonario sorteo de MrBeast El influencer anunció a los 10 ganadores de concurso que promovió a través de sus historias de Instagram. Leer más Conozca al colombovenezolano ganador del millonario sorteo de MrBeast

Lewis Hamilton & Shakira spotted in Miami yesterday! pic.twitter.com/UuVMXAfACa — Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) May 11, 2023

Shakira gana premió a Mujer del Año de la revista Billboard

La cantante colombiana recibió el reconocimiento de mujer del año en la ceremonia de la primera versión de “Mujeres Latinas en la Música” presentado por la revista Billboard y el canal Telemundo. Luego de que el cantante Maluma le entregara esta distinción, Shakira dio un discurso en el que narró todo lo que le ha representado su proceso de separación.

“Este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer. Y lo que significa. Un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos más fuertes de lo que pensábamos, más valientes de lo que creíamos, más independientes de lo que nos enseñaron a ser”.

Le puede interesar: Giovanny Ayala fue demandado por “causar depresión” en una mujer con su música.

Shakira hizo unas reflexiones en torno a la infidelidad y el valor de las madres solteras. “Cuando la búsqueda del otro se remplaza por la búsqueda de uno mismo. Cuando el deseo de ser perfecta se remplaza por el deseo de ser auténtica, y ya no importa tanto que alguien te sea fiel, como seguir siéndose fiel a una misma”.

Para finalizar, la artista aprovechó para agradecer a su mamá. “Y hay una en especial que me ha inspirado más que nadie, mi madre Nidya Ripoll. Mami, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie con tu amor sin límites y tu resiliencia. Para mí, mami, tú has sido mi mujer del año”.