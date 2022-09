“Fui a terapia”: Lina Tejeiro revela las razones de su ruptura con Andy Rivera

Después de nueve años de relación, la pareja confirmó en marzo de 2022 que habían terminado. Foto: Instagram

Una de las rupturas más conocidas en la farándula nacional, fue la de Lina Tejeiro y Andy Rivera, una relación que, después de años, se hizo oficial que había terminado por causas desconocidas pero que dejó con el corazón roto a la actriz bogotana.

Después de varios meses de anunciar su soltería, la protagonista de novelas como “La Ley del Corazón”, empezó a salir con un joven cantante, con quien la veían muy seguido de forma amorosa y cariñosa. A pesar de eso, la actriz negó su relación inicialmente.

Ahora, ya que se hizo oficial que Juan Duque y Lina Tejeiro tienen una relación sentimental, la actriz dio a conocer cómo fue su proceso de ruptura con Andy Rivera y el por qué decidió darse una segunda oportunidad en el amor después de todo.

¿Cuál fue la razón de la ruptura con Andy Rivera?

En un en vivo reciente con la influencer Diva Rebeca, la actriz reveló cuál había sido la razón por la que terminó con Andy Rivera y además contó cómo fue su duro proceso emocional mientras transcurrió la etapa de su duelo.

Lina confirmó que había tenido que ir a terapia para poder sanar y poder pasar este episodio que la marcó después de más de 5 años de relación. “No fue fácil, yo tuve que ir a terapia. Llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos que en algún momento había que darle fin. Nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos, por falta de compromiso, por falta de tiempo, por falta de cualquier cosa, no podíamos. Un montón de cosas impedían que estuviéramos juntos y eso daba mucho dolor”, fue lo que le contó Tejeiro a Diva Rebeca y a sus seguidores.

También añadió que toda la relación con Andy y en general las personas que han pasado por su vida, dejan cicatrices, por lo que su salida a la sanación, por medio de la ayuda psicológica, fue la forma más adecuada para curar.

“Yo fui a terapia, fui al psicólogo, porque finalmente era algo que tenía que sanar. Cada persona que pasa por nuestra vida deja una cicatriz que debemos buscar la manera de sanar, unas veces a solas, unas veces con amigos y otras veces es imposible hacerlo solos, entonces hay que recurrir a un profesional”, afirmó Lina.

Solo fue hasta cuando se sintió preparada y cuando su corazón y su mente decidieron que podía sentir de nuevo el amor, que la actriz decidió “darse la oportunidad”, de acuerdo con lo que contó. “Cuando ya me sentí preparada y cuando ya me sentí lista y empecé a sentir esa necesidad del gustico, dije “estoy lista, y por qué no darme esta oportunidad”, entonces no, creo que no hay ningún fantasma.”

¿La nueva canción de Andy Rivera es una indirecta para Lina?

Respecto a la pregunta de la influencer sobre la canción de Andy Rivera junto a Beéle llamada “Te Perdí”, esto fue lo que dijo la actriz: “Yo lo único que le digo a la gente es que no crean todo lo que ven, no puedo decir si es o no es, y tampoco puedo minimizar el dolor de otra persona, nadie ha dicho que sea para mí. Yo no creo que lo haya escrito para mí, las canciones no las compone una sola persona, seguramente de casualidad esa canción está escrita hace mucho tiempo y apenas salió ahora”.

¿Cuándo terminaron Lina Tejeiro y Andy Rivera?

La pareja, que duró un poco más de nueve años de relación, terminó en varias oportunidades, sin embargo, la oficialización se dio finalmente en marzo de este año. Después de seis meses de haber acabado su romance con el cantante pereirano, Lina y Juan Duque confirmaron su relación por medio de una publicación en Instagram donde el joven le pedía que fuera su novia, mientras ella se encontraba hospitalizada.

¿Cuántos años tiene Lina Tejeiro?

Lina nació el 8 de octubre de 1991, por lo que actualmente tiene 30 años. La actriz es cinco años menor a su actual novio, Juan Duque, que tiene 25 años.