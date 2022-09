Karol G reveló que no se quiere comprometer, esto dijo en uno de sus conciertos

La paisa solo ha tenido tres parejas conocidas a lo largo de su carrera profesional: Anuel AA, Bull Nene y Dj Chez Tom. Foto: Instagram

Karol G se ha posicionado como una de las artistas de música urbana más importante a nivel nacional e internacional y es que sus éxitos, que desde hace un par de años son los más importantes en las listas de las plataformas de streaming, la han llevado hasta lo más alto en este 2022.

Con un récord de nominaciones en los Premios Billboard y sus nuevos éxitos que permanecen entre los más escuchados en YouTube, son los triunfos que esta paisa ha podido lograr más de 10 años después de iniciar su carrera musical de forma profesional.

Lo cierto es que, además de su carrera artística, a los fanáticos de ‘La Bichota’, también les da curiosidad su situación sentimental, en la que, después de terminar con el famoso rapero Anuel AA, se desconoce si tiene un nuevo amor o sale con alguien.

Karol G en el arena FTX de Miami. pic.twitter.com/OWujrDV7h1 — Karol G Stats (@KarolGOnStats) September 23, 2022

¿Qué dijo Karol G sobre sus relaciones amorosas?

Su cambio de color de cabello también fue una transformación de actitud y de una etapa en su vida. De la mano de un rojo brillante en su cabello, su vida de soltería también empezó a tener un sentido más específico.

Hace algunas semanas se rumoraba que la cantante podría volver con el rapero puertorriqueño debido a que la misma artista desarchivó sus fotos en Instagram donde aparecía con Anuel. A pesar de ello, esta información no fue confirmada por ninguno de los dos, quienes están en diferentes etapas de su vida profesional y personal.

Mi reina … con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí! — LABICHOTA (@karolg) September 9, 2022

Ahora, en el más reciente concierto, la cantante habló con uno de sus fanáticos sobre su situación sentimental y dejó conocer un poco de su posición sobre las relaciones y la soltería.

“Carolina Giraldo, cásate conmigo, por favor que la tóxica me dio permiso”, dice el cartel que ‘La Bichota’ leyó en medio de su presentación y que era sostenido por una pareja de jóvenes.

La respuesta de la artista urbana fue contundente, “ay no, pero es que yo no me quiero comprometer, así solitos más chimba”, le respondió al fanático que, con anillo en mano, le pidió matrimonio en pleno concierto.

Carolina, como es su verdadero nombre, siempre ha sido enfática y muy clara sobre el amor y las relaciones amorosas por medio de sus canciones, pues, títulos como ‘Tusa’ y ‘200 copas’, son algunos de los más destacados entre las canciones de desamor de la paisa.

De hecho, con esta última canción le hizo una dedicatoria a otro fanático que estaba llorando en primera fila. Al percatarse de la situación, ‘La Bichota’ le dijo: “No más, si usted va a seguir llorando después de este concierto, no le va a dar más play a mis canciones”.

Que la mismísima Karol G te regañe por seguir llorando por un pendejo y te cante a la cara “200 copas” 😩 pic.twitter.com/iK1CPWMYj5 — jai (@isjairita) September 20, 2022

¿Cuántas parejas ha tenido Karol G?

‘La Bichota’ ha tenido tres parejas conocidas a lo largo de su carrera profesional en el mundo musical: Anuel AA, de 2019 a 2022, Dj Chez Tom, menos de seis meses, y Bull Nene, con quien estuvo varios años y que, actualmente, es cuñado del artista J Balvin.