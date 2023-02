Gobierno de México revela por qué inadmitió a Nina Caicedo, actriz de “Enfermeras”

Nina Caicedo, actriz colombiana a la que las autoridades mexicanas le impidieron ingresar a ese país. Foto: Nina Caicedo

Este domingo 5 de febrero, el Instituto Nacional de Migración (INM) en México informó a través de un comunicado en su página web que la actriz colombiana Nina Caicedo había sido retenida en ese país en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

Según la entidad, lo que causó la detención fue que “durante la revisión de sus documentos se detectó que tiene activa una alerta migratoria registrada desde octubre de 2018, por lo que se determinó su inadmisión al país como lo establece la Ley de Migración y su reglamento.”

Quizá le pueda interesar: Video: Piter Albeiro mostró su lujoso Ferrari de más de 1.000 millones de pesos

Los hechos, se lee en el documento transcurrieron el viernes 3 de febrero a las 7:45 de la mañana cuando la actriz colombiana llegó a suelo mexicano en vuelo Volaris 315 para celebrar su cumpleaños.

¿Qué dijo Nina Caicedo sobre lo sucedido?

Caicedo se refirió al drama que tuvo que enfrentar este domingo a través de su cuenta en Instagram, en la que realizó un “en vivo” que luego quedó colgado en la red social. Allí narró los hechos y dio los detalles sobre la detención.

Contó que tenía todo el papeleo en regla, pero que le hicieron un interrogatorio y luego le aseguraron que tenía una alerta migratoria. También contó que la obligaron a entregar su celular, los papales y pasar a un cuarto con más detenidos.

Habló de las causas de su detención: “Del consulado me llamaron a decirme que ya se habían enterado por toda la gestión que mi familia había hecho. Me dijeron que era una alerta restrictiva porque había pedido papeles para trabajar en México”.

La artista aseguró que no siguió con la solicitud porque no le resultó el papel que esperaba realizar en ese país. Agregó que eso no le parece un delito y le hizo un llamado a la cancillería a mejorar los trámites migratorios. Concluyó diciendo que “esto es una detención arbitraria”.

También le puede interesar: Nico Guarnizo, un tatuador que hace historia

Por otra parte, ante las quejas de Nina Caicedo, el comunicado de la entidad mexicana menciona que en estos casos la aerolínea es la responsable de la alimentación del+ los pasajeros. La actriz contó que “eran las cuatro, cinco de la tarde y no me habían dado ni almuerzo ni comida y comenzaba a gritar que me sacaran de ahí cada vez que ellos le ponían llave a la puerta”.

También dijo que al final le dieron alimentación cuando se dieron cuenta que era un personaje reconocido en Colombia y asegura que eso y la gestión de la cancillería ayudó a a que estuviera de vuelta en el país. La artista aseguró que estavo acompañada por otras personas colombianas en una situación similar. “Vivimos ayer un momento horrible”, dijo.

Lea también: “Twitter es una hoguera ardiente que está esperando a la próxima víctima”