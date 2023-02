Video: Piter Albeiro mostró su lujoso Ferrari de más de 1.000 millones de pesos

El comediante colombiano Piter Albeiro montado en su lujoso Ferrari, en Estados Unidos. Foto: Twitter @PITERALBEIRO

El humorista colombiano desde hace varios años está viviendo en Estados Unidos y allí creó su propia empresa de renta de autos de lujo con la que ha generado ganancias millonarias que le han permitido cumplir uno de sus sueños de joven.

Omar Alejandro Leiva, como ese el verdadero nombre de Piter Albeiro, contó en su cuenta de Instagram que tener un Ferrari en su garaje fue algo que estaba dentro de sus objetivos de vida y que hoy, después de muchos años de soñarlo, lo pudo conseguir.

Y no solo ese modelo de lujo, sino también otros autos cuyas marcas son reconocidas por valer más de 1.000 millones de pesos. Así fue como contó su experiencia a los seguidores de su cuenta de Twitter, en la que publicó algunas fotos mostrando su evolución.

Sobre el negocio de carros de Piter Albeiro

Desde su salida del reality gastronómico de RCN MasterChef Celebrity, en 2018, Piter Albeiro destinó parte de las ganancias de su premio como el mejor chef de Colombia a su empresa de autos en Miami, Florida, con la que ha podido cumplir uno de sus sueños.

Parte de los 200 millones de pesos que ganó en la primera temporada de este programa, también fue para obras benéficas, de acuerdo con lo que le contó Piter Albeiro a la Revista Vea. “Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”

Con algo más de seis años en el negocio de la renta de autos de lujo en Fort Lauderdale, Piter Albeiro alquila carros de marcas como Minivan, Lamborghini Urus, Rolls-Royce y Ferrari 488 Spyder (vehículo que no se encuentra disponible actualmente), con precios entre los $ 39.95 y los $ 1.795 dólares por día.

El lujoso Ferrari de Piter Albeiro

Se trata de un Ferrari Spyder, un carro que es convertible y uno de los modelos preferidos por el comediante colombiano. De acuerdo con el portal Diario Motor, este carro está avaluado en 258.237 euros, lo que equivale a $1′314.062.277.

“Los veía en la calle y me tomaba fotos, algunos años después los tengo al frente de mi casa. Tener los objetivos claros es el primer paso”, fue lo que publicó Piter Albeiro junto a varias fotos que lo muestran junto a modelos Ferrari en diferentes etapas de su vida.

En otras oportunidades, el colombiano ha mostrado su etapa como empresario y ha demostrado la felicidad que le produce ser emprendedor y dueño de ‘Super Nice Rent a Car’. “Un genio como Roberto Gómez Bolaños … dijo que la juventud no es solo una condición de la edad, es de PROYECTOS, así que según eso, mientras se tengan PROYECTOS (metas, sueños, ilusiones) el espíritu permanecerá siempre joven”, contó en una de sus publicaciones de Instagram.