Gonzalo Sanz de Santamaría: “Los toros son cultura”

¿Por qué es importante no dejar morir la agenda de actividades relacionadas con las corridas de todos en Colombia?

Porque es una tradición cultural muy antigua y arraigada en el país, que nace desde la misma fundación de nuestra nación con la colonización española, hace más de 500 años. Es parte de nuestra cultura, como son nuestro idioma español o nuestra religión católica, muy arraigada especialmente en la gente relacionada al campo, donde sacrificamos a un dios (adorado desde las épocas de las cavernas hasta en todas las culturas antiguas del Mediterráneo), dándole la oportunidad de defenderse, pero sobre todo de mostrar esas condiciones excepcionales por las cuales ha sido adorado y admirado, como son su belleza, bravura y poder. Un dios que no puede morir en un oscuro y triste matadero, sino en un templo (la plaza) donde se le ve morir admirado, aplaudido y honrado, hasta el grado de glorificarse al pasar a la historia… (miles de toros famosos con nombre y origen propio en la extensa historia de la tauromaquia).

¿Por qué considera que la fiesta brava es una actividad cultural?

Los toros son cultura porque reúnen todas las condiciones para serlo. Cientos de años y generaciones de afición. Cientos de familias que viven y logran su sustento de esta actividad. Miles de obras artísticas y literarias al respecto. Enciclopedias enteras sobre tauromaquia. No en vano premios Nobel de la literatura cómo nuestro García Márquez, Vargas Llosa, Hemingway, Camilo José Cela y Albert Camus han sido grandes aficionados, sin contar a miles más de genios como Ortega y Gasset, García Lorca o Alberti. Esto solo en la literatura, pero qué tal las miles de obras pictóricas y escultóricas desde la época de las cavernas hasta llegar a Goya, Picasso, Miró, Dalí o nuestros más grandes exponentes, como son los maestros Obregón y Botero. Y qué tal las miles de obras musicales y canciones alabando toreros y toros por todo el orbe taurino. Los toros son moda, son gastronomía, son un modo de vida. Más condiciones para ser cultura imposible. Es que hasta esto los animalistas ridículamente se han atrevido a cuestionarlo.

¿Qué opina de los movimientos animalistas que van en contra de las corridas de toros?

Para mí hay dos tipos de animalistas. Los ingenuos, que no conocen ni entienden nada de lo expuesto anteriormente y en su falta de cultura creen que eliminando las corridas van a salvar al toro de morir. Desconocen que todos los bovinos que produce el hombre más temprano que tarde terminan en un matadero, porque nos alimentan. El toro bravo no es excepción, pero va a un matadero elegante que es la plaza, donde luego también sus carnes son aprovechadas; ritual “religioso” que viene desde la antigüedad. Peor aún, en su ignorancia, estos animalistas no entienden que eliminando las corridas realmente lo que lograrían es extinguir de la faz de la tierra la raza de bóvidos más linda del planeta que es el toro de lidia. Los otros animalistas son los oportunistas, que son pagados generalmente por multinacionales que están en contra de la industria cárnica y avivan el avispero hipócritamente para que los primeros hagan bulla. Acá también podemos encasillar a algunos políticos, quienes aprovechadamente se montan en este vehículo para conseguir los votos de los primeros.

¿Qué podrán ver los amantes de la fiesta brava este sábado en Puente Piedra?

En Puente Piedra, este sábado 15 de enero a las 3:00 p.m., veremos una señora corrida de toros como se vería en la Plaza de toros de Santamaría, la cual arbitrariamente fue cerrada por la actual administración de la capital, al cambiar las condiciones de licitación para que algún empresario pudiera dar toros en Bogotá. Veremos los toros fundacionales de la ganadería brava en Colombia y emblemáticos de la capital, los Mondoñedos, lidiados por dos toreros jóvenes españoles con muchos pergaminos: José Garrido y Román Collado, grandes triunfadores en Madrid y Sevilla respectivamente, y quienes también salieron en hombros de la pasada Feria de Manizales. Como tercera espada tendremos a Juan de Castilla, nuestra gran promesa nacional, quien en las pasadas temporadas de Bogotá salió gran triunfador tras indultar toros muy importantes de Juan Bernardo Caicedo.

¿Y cómo será el remate de la temporada el próximo sábado 22 de enero?

La temporada la complementaremos con una novillada el sábado 22 de enero, novillos de María del Mar González, antes Ernesto González Caicedo, para los triunfadores de la pasada temporada en las diferentes plazas del país. Esto básicamente para fomentar a las jóvenes promesas nacionales que están surgiendo con gran futuro. Aparte de los festejos taurinos, allí en la misma plaza habrá servicio de restaurantes, desde comidas típicas como ternera a la llanera y bandeja paisa, hasta más sofisticadas como es la comida española. También un grupo de aficionados jóvenes están montando un remate de corrida para luego de cada uno de los festejos.