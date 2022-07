Greeicy, Tatán Mejía y Cristina Hurtado: las fobias de los famosos colombianos

Greeicy no pudo ayudar a Mike Bahía durante la limpieza de sus árboles, debido a la tripofobia. Foto: Instagram Greeicy

Temerle o evitar cierto tipo de animales, cosas, objetos o espacios es común cuando se trata de las fobias, pues, de una forma, más común de lo que parece, las personas y millones de colombianos, tienen sus propios miedos.

Los famosos colombianos, actrices, cantantes, deportistas y muchas más personalidades de la farándula nacional, no están exentos de este tema, pues sus fobias son más comunes de lo que se piensa y en algunas ocasiones son evidentes durante su día a día.

Las fobias de los famosos colombianos

La lista de los famosos en el mundo del entretenimiento nacional que tienen fobias algo comunes podría llegar a ser muy larga, sin embargo, aquí destacamos algunas, de las personalidades más conocidas del momento:

- Greeicy Rendón

En sus redes sociales, donde además de compartir sus fotos más recientes con Kai, si primer hijo, y algunos momentos relevantes de su vida junto a su pareja, la cantante caleña, también dio a conocer que sufre de tripofobia, que se trata de un miedo ‘o repulsión’ a mirar un conjunto de figuras geométricas juntas.

“O sea, ustedes no saben las ganas que yo tengo de ayudarlo, pero, amor, me paro aquí y no puedo mirar el árbol. Ay no, no, no, no, no...” dijo Greeicy a través de sus historias de Instagram, donde mostró su profundo temor hacia uno de los árboles que Mike Bahía se encontraba limpiando en ese momento.

“Él está quitando eso y el tronquito del árbol, las veticas de la madera, pero de este árbol, precisamente, brua, brua, brua...” también añadió la cantante, quien también por medio de sonidos y palabras extrañas, demostraba lo que sentía en ese momento. De acuerdo con la cantante, su hermana también sufre de la misma fobia.

- Tatán Mejía

El reciente participante de ‘MasterChef Celebrity 2022′ y finalista de la competición, se tuvo que enfrentar a una fobia de toda la vida y que tuvo que poner a prueba durante le desarrollo de una de sus pruebas en la cocina más famosa del país.

En medio de uno de los extraños retos, de los que se caracteriza este programa, los competidores, incluyendo al motociclista, tuvieron que pensar un plato de comida con un alimento muy poco común, conocido en Colombia como ‘Mojojoy’, que es una larva originaria del Amazonas y muy común dentro de la gastronomía de esta región.

Durante la preparación, Tatán se refirió constantemente a lo mal que la pasó por tener que hacer este plato y dijo: “No siento que lo haya logrado porque no siento que haya superado mi miedo. Me cuesta trabajo, enfrentarme a algo que le he tenido miedo toda mi vida y tener que metérmelo a la boca.”

- Cristina Hurtado

La presentadora y modelo, reveló hace unos días, que también tiene recelo a cierto tipo de comida, pues durante su visita por México, contó a sus seguidores, por medio de sus historias, la particular situación por la que pasó tratando de comer grillos o ‘chapulines’ como son comúnmente llamados en esta región de Latinoamérica.

“Espera, espera porque ni siquiera soy capaz de tocarlos. Yo soy muy montañera. No, no voy a ser capaz, no puedo ¡No! Mirá eso, no, no puedo.” Dijo Cristina Hurtado en el video donde se ve tratando de comer un chapulin, pero no lo logra.

Las fobias de otros famosos a nivel internacional

- Martin Freeman

El actor y comediante británico, muy reconocido por su papel en la película ‘El Hobbit’ donde personificó a Bilbo Bolsón, reconoció en una entrevista durante el programa The Graham Norton Show, que le tiene miedo a los aguacates.

De acuerdo con el actor, el momento en el que parte la fruta, se imagina atorándose con la gran semilla que caracteriza este alimento, y de ahí, proviene su miedo por consumirlo.

Martin Freeman Is Terrified of Avocados | The Graham Norton Show

- Liam Payne

El ex One Direction, contó durante una entrevista con Capital FM, que tenía una extraña fobia a las cucharas y su origen, viene de su niñez. De acuerdo con lo que le contó a este medio, esta fobia apareció debido a sus travesuras en el colegio, “cuando era niño era un poco travieso en el colegio y cuando eras malo te hacían lavar los platos. Yo tuve que limpiar cucharas sucias y desde entonces no se me ha borrado de la mente.”

A pesar de esto, afirmó que no le tiene miedo a las cucharas como tal, “puedo sujetar una. Pero no me gusta comer con ellas si no son mis cucharas. Es un poco raro”, y agregó, “no sé lo que la gente hace con sus cucharas ¡y no quiero saberlo!”