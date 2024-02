Gregorio Pernia contó los problemas que sufrió en “La casa de los famosos EE. UU.”

Gregorio Pernía estuvo menos de un mes en el reality "La casa de los famosos". Foto: Cortesía

El actor Gregorio Pernia, conocido por producciones como “La hija del mariachi” y “Tres Caínes”, participó en el reality show “La casa de los famosos”, en su versión para Telemundo. El intérprete hizo parte de las celebridades invitadas para la cuarta temporada que comenzó el pasado 23 de enero. Sin embargo, Pernia decidió abandonar el reality por razones personales y en un video reciente contó algunos de los problemas que le causó su estadía en el programa.

“Cuando entré yo no pensé que me iba a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón. (...) Mi vida es muy austera, pero soy multimillonario porque abro la puerta de mi casa y hay una montaña al frente (...) Jamás pensé que sufriera de claustrofobia, fue un impacto grandísimo, entonces soy un hombre libre. (...) Mis seguidores son parte de mi familia y me hacían mucha falta”, dijo el actor tras su salida de la casa.

“Fue una experiencia muy bonita. (...) Fue un taller divino de tolerancia, de quedarme callado, de ser un buen receptor y escuchar. (...) ‘La Casa’, es una casa dura, en donde no recibes un mensaje, donde no tuenes comunicación con nadie y en donde no tengo visita conyugal, eso es duro”, agregó el actor, que decidió regresar con su familia.

“Espero no haberles quedado mal a las personas que me alentaron a venir acá. Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo e intenso (...) Tuve un aprendizaje muy grande en el que puso a prueba mi paciencia y tolerancia, espero no quedar en deuda con nadie”, dijo el actor al revelar que saldría de “La casa de los famosos”.

