Hernán Orjuela reapareció y reveló por qué se fue de Colombia

Hernán Orjuela, conocido por programas como "También Caerás" o "Sábados Felices", lleva siete años por fuera del país. Foto: Instagram

El presentador Hernán Orjuela, reconocido por su participación en programas como Sábados Felices, se fue vivir a Estados Unidos hace varios años luego de una exitosa carrera por la televisión colombiana. En el país norteamericano siguió con su trayectoria en la pantalla chica y, siete años después de residir allí, contó las razones que lo llevaron a emigrar.

Quizá le pueda interesar: Juanes ofrecerá gratis por una noche su casa en Envigado: ¿Cómo participar?

En primer lugar, dijo que sigue activo y dedicado al mismo oficio. “Hay algunas personas que sí saben de mí, porque me han seguido cerquita, o porque saben de mi carrera profesional. Siete años llevó en Estados Unidos, radicado en la ciudad de Miami, haciendo lo que más me gusta, la pasión; sigo haciendo televisión con Nuestra Tele Internacional”, relató el presentador a través de un video en Tik Tok.

Agregó que además de su participación en la parta chica norteamericana, donde conduce el programa “Entrevistas con Hernán”, ha incursionado en nuevas labores como la de escritor, con el lanzamiento su libro llamado “El efecto renovación”, también se considera “académico” puesto que dicta algunas clases y está al frente de una fundación.

“Quise darme un salto cuántico. Estaba como ansioso de saber cuál sería mi porvenir en Colombia, que quiero tanto, pero que tristemente cuando uno llega a una edad empiezan a decirle a uno ‘chaolin’; y no quería que me hicieran eso directamente. Me dije, hay que ir a forjar futuro (...) Darle una oportunidad a mi esposa y a mis hijos”, agregó el presentador de 65 años, quien dice que no esperó a ser discriminado por su edad en Colombia.

También podría interesarle: ¿Quién es Young Miko, la rapera que no iban a mencionar en Los 40 Music Awards?

Más noticias sobre Gente: Falso: Snoop Dogg no dejará de fumar, todo fue publicidad Aunque la publicación parecía ser seria, resultó siendo publicidad para un producto de la reconocida marca Solo Stove, un fogón sin humo. Leer más... Falso: Snoop Dogg no dejará de fumar, todo fue publicidad

Sobre Hernán Orjuela

Orjuela fue reconocido en Colombia por ser el presentador de algunos programas de televisión de humor y farándula como “Sábados Felices”, “Día a Día”, “Bravísimo”, “También Caerás”. Antes había estado en algunos programas pequeños de canales como City Tv y Canal Uno, que fueron antecedidos por su paso en la radio por las emisoras juveniles Radioaktiva, Fantasía, HJJZ y Radio Visión, que pertenecían a Caracol Radio.

Actualmente creó “HOB Productions” en Estados Unidos, donde reside junto con su esposa Patricia Valderruten y sus tres hijos Andrés Felipe, Gabriela y Santiago.