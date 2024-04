Hijo de Totó la Momposina pidió ayuda a MinCultura para traer a su madre al país

La artista caribeña se retiró de la música en septiembre del 2022. / Daniel Gómez Foto: Cortesía: Daniel Gómez

Marco Vinicio, uno de los hijos de la representativa cantante caribeña Totó La Momposina, le contó al presentador Jorge Barón acerca de la enfermedad de su madre, quien sufre una variante relacionada con el alzhéimer, con la que necesita atención las 24 horas del día. Manifestó también su intención que traerla a Colombia, por lo que pidió ayuda al Ministerio de Cultura para suplir sus necesidades en el país.

“Ella se retiró de los escenarios en 2022 por una condición llamada afasia, que es una condición de deterioro cognitivo, que no le permite comunicarse, aunque físicamente está bien. Ella está en México con mi hermana porque allá están todas la condiciones para su cuidado. Está un tiempo en México y otro tiempo aquí en Colombia”, manifestó su hijo al presentador.

En medio de la entrevista, Barón también se comunicó con un asesor del Ministerio de Cultura, Mauricio Builes, a quien se le manifestó la intención de traer a la cantante a Colombia, sin embargo, Vinicio indicó que ella no cuenta con el cubrimiento de salud en el país, por lo que puso a consideración de la entidad su arribo a tierras colombianas bajo las condiciones médicas necesarias,

“Posiblemente venga, pero en Colombia no tiene salud, no tiene pensión y no tiene los recursos mínimos para su atención. Nosotros quisiéramos que cuando ella viniera tenga todas las condiciones para su estadía y eso significa un gasto significativo que nosotros no podemos suplir”, aseguró su hijo Vinicio al asesor de MinCultura.

“Lo que se requiere es gestión y apoyo para que pueda estar acá en el país pueda tener una atención digna teniendo en cuenta su situación”, respondió Builes, quien se mostró presto a informarle sobre la situación de la artista al ministro de Cultura, Juan David Correa.

Totó La Momposina tuvo su última presentación el pasado 24 de septiembre del 2022, en medio del Festival Cordillera en Bogotá, y ha sido una de las máximas representantes de la música colombiana en diferentes escenarios mundiales como el Festival Lollapalooza. También estuvo entre la camada de artistas invitados por el escritor Gabriel García Márquez, durante la entrega de su Premio Nobel en 1982 en Estocolmo.