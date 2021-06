Investigación FinCEN Files fue finalista en los premios de periodismo Pulitzer

La investigación periodística FinCENFiles fue finalista de los premios de periodismo Pulitzer 2021 en la categoría Reportaje Internacional. El proyecto fue liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y BuzzFeed News, y contó con la participación de 110 organizaciones periodísticas alrededor del mundo y más de 400 periodistas. En Colombia, la alianza El Espectador - CONNECTAS analizó la mención de diferentes nombres colombianos.

De acuerdo con el ICIJ, la Junta Pulitzer de la Universidad de Columbia reconoció al equipo de informes de FinCEN Files por llevar a cabo un “proyecto de informes masivos” que produjo “revelaciones radicales” sobre el “papel de algunos de los bancos más grandes del mundo para facilitar el lavado de dinero internacional y el tráfico de mercancías y personas, corrupción que sigue frustrando a los reguladores de todo el mundo.

Más de 400 periodistas de 88 países participaron en la investigación. “Este último honor es un tributo al trabajo tenaz del personal del ICIJ y de los periodistas asociados en todo el mundo”, dijo el director del ICIJ, Gerard Ryle. “También es un tributo al poder del periodismo colaborativo que está en el corazón del modelo de ICIJ. Nos complace compartir el honor con BuzzFeed, que hizo posible esta asociación al compartir un tesoro explosivo de documentos secretos del gobierno de EE. UU. con ICIJ y otros socios“.

FinCEN Files analizó más de 2.000 reportes de actividades sospechosas sobre transferencias bancarias en Estados Unidos y expuso la negativa de los bancos y gobiernos a detener realmente las actividades de lavado de dinero a través del sistema bancario. Las transacciones sospechosas revisadas, conocidas como SAR en inglés, son sólo una muestra de las realizadas por bancos de Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro norteamericano (FINCEN), entre 1999 y 2017. BuzzFeed News compartió los archivos con el ICIJ y la alianza El Espectador–CONNECTAS analizó la información relacionada con Colombia.

(Le recomendamos: Investigación FinCEN Files ganó premio Tom Renner de periodismo).

Una de las primeras conclusiones de FinCEN Files es que cinco bancos globales –JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon– continuaron beneficiándose de poderosos y peligrosos personajes incluso después de que las autoridades de Estados Unidos multaran a estas mismas instituciones financieras por anteriores fallas a la hora de contener los flujos de dinero negro. Y otros, incluso después de que funcionarios estadounidenses les avisaron de que se enfrentarían a acusaciones criminales si no paraban de hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

Recientemente, FinCEN Files recibió el premio de periodismo de investigación Tom Renner. “Esta investigación, basada en miles de registros gubernamentales secretos, nos dio un vistazo a un lado oscuro de la banca que no conocemos lo suficiente. La colaboración reveló cómo los bancos que conocemos y en los que confiamos pueden mover dinero sucio, evitar el enjuiciamiento y seguir obteniendo ganancias. Los archivos de FinCEN realmente honraron el espíritu del premio Renner al exponer esta corrupción financiera global”, aseguraron los jueces de dicho concurso.

Algunos de los archivos reservados y confidenciales involucraron a ciudadanos y empresas colombianas relacionados con transacciones internacionales que bancos de Estados Unidos consideraron sospechosas. A continuación, recomendamos algunos de estos reportajes:

(Le puede interesar: Fifagate: los pases millonarios de la Conmebol a Luis Bedoya).

En video - Arte, oro y fútbol: FinCEN Files para Colombia: La mención de Colombia involucra a artistas, bancos, comercializadoras de oro y personajes cercanos al fútbol. Los colombianos aparecen en reportes de actividades sospechosas, que solo son alertas y no son en sí mismos pruebas de ningún delito. Las autoridades son las que deciden si son indicios suficientes para iniciar una investigación. (Vea el video aquí)

Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?: Un giro por medio millón de dólares al maestro Fernando Botero, desde una compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos, alertó a las autoridades. No se conoce el destinatario de la cuantiosa compra, mientras las investigaciones en Brasil evidencian que el mercado del arte fue uno de los medios utilizados para lavar dinero de la corrupción. (Lea el reportaje aquí)

Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez: Dos de las exportadoras de CIJ Gutiérrez, Argor-Heraeus y Metalor, estuvieron en la mira de EE.UU. por transacciones sospechosas, según revela FinCEN Files. La firma, investigada por lavado de activos en Colombia, encontró en un procedimiento que le habilitó Bancolombia para el manejo de efectivo, la fórmula idónea para ocultar la huella del dinero. (Lea el reportaje aquí)

Un matrimonio rentable: Nicolás Leoz y María Clemencia Pérez: Cuando el expresidente de la Conmebol era investigado en el caso Fifagate, su esposa, la colombiana María Clemencia Pérez, logró evadir los reflectores. Pero la banca estadounidense reportaba sus movimientos financieros que consideraron sospechosos, y en Paraguay, donde residía la pareja, informes de inteligencia alertaban de sus abultadas cuentas. La investigación en el país guaraní no trascendió, como lo revela el diario local “ABC Color”, y en Colombia poco se ha indagado sobre este caso. (Lea el reportaje aquí)

Los pases millonarios de la Conmebol a Luis Bedoya: Según documentos de inteligencia financiera de Paraguay, obtenidos por el diario ABC Color, una veintena de millonarios depósitos se hicieron desde la Conmebol a cuentas personales del entonces presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, en Andorra y Estados Unidos. (Lea el reportaje aquí)

Así funciona el sistema antilavado en los bancos: Pese a que Colombia cuenta con unos de los mecanismos de prevención de lavado de activos más rigurosos de América Latina, el dinero sucio sigue circulando, legalizándose y permeando toda la economía. La sofisticación de los lavadores de dinero pone a prueba las medidas de control de manera permanente. (Lea el reportaje aquí)