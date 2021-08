Iván Rentería: reducir, remplazar y reciclar en dispositivos

¿Qué novedades llegan dentro del nuevo portafolio de audio y video para Colombia en esta temporada?

Samsung presenta un amplio portafolio de productos de audio y video que se ajusta a las necesidades y los gustos de los usuarios. Nuestras novedades están dadas en productos que, sin duda, se ajustan a los gustos y estilo de vida de nuestros usuarios: “Un TV para todo y para todos”. Todos los televisores 2021 son de pantalla más delgada, ofrecen más funciones que permiten ampliar los usos del TV —más allá de disfrutar de lo tradicional— y características avanzadas en sonido para una experiencia más inmersiva. Adicionalmente, este año incrementamos la variedad de barras de sonido, que no solo ofrecen una potencia sin igual, sino que cuentan con diseño prémium para adaptarse a cualquier espacio del hogar.

¿La pandemia modificó algunos hábitos en los clientes de sus productos?

El permanecer más tiempo en casa evidenció que los usuarios empezaron a utilizar y disfrutar más del Smart TV; no solo se limitaron a ver televisión, sino a realizar múltiples actividades. Por eso, Samsung, para esta nueva realidad, trae al mercado televisores ideales para descubrir nuevas formas de disfrutar del entretenimiento, conectarse con sus seres queridos, trabajar, jugar, enriquecer y decorar cada espacio del hogar.

¿Qué productos innovadores presentan al mercado en el espectro de los televisores?

En primer lugar, la tecnología QLED evoluciona a Neo QLED. Este TV controla la luz de forma más precisa gracias a sus nuevos mini-LED para entregar la mejor definición de imagen, tonos y brillos, y darles vida a los detalles más pequeños y los matices más ligeros en escenas oscuras o claras. Además, su procesador mejora la resolución de la imagen sin importar la fuente original del contenido y su capacidad de reproducir el 100 % de volumen de color se traduce en una de las experiencias de visualización más poderosas al brindar la mejor imagen. A su vez, incluye características de sonido 3D, tales como un sonido dinámico que corresponde al movimiento de objetos en la pantalla y un amplificador de voz que identifica, en tiempo real, los ruidos alrededor y sube automáticamente el volumen del diálogo, añadiendo claridad a las voces.

¿Cómo piensan ajustar productos al estilo de vida de los usuarios, de sus gustos y de la personalización?

En Samsung nos hemos dedicado a diseñar productos para cada espacio, momento y gusto de las personas. El nuevo estilo de vida nos ha llevado a tener una relación muy diferente con nuestro entorno y dispositivos; es por eso que nuestros televisores, además de contar con tecnología de punta, ofrecen la posibilidad de personalizar el producto de acuerdo con las necesidades, espacios y gustos de todos.

¿Cómo explicar la frase “un televisor para cada espacio”?

Hoy, un televisor puede ubicarse en cualquier parte del hogar, la sala, habitación o estudio, entre otros. Un TV para todo y para todos permite que el dispositivo elegido se integre con las necesidades y los gustos del usuario. Muchos usuarios quisieran tener un televisor en la sala, pero no quieren dañar la estética del lugar, para esto The Frame permite una personalización sin igual que convierte este TV en una obra de arte, manteniendo un espacio elegante y versátil. The Sero, por ejemplo, es ideal para el entretenimiento, para seguir tutoriales en las redes sociales, compartir el contenido del celular y poderlo disfrutar en grande, pero a su vez ver series, películas o videojuegos en cualquier parte del hogar, gracias a unas ruedas adicionales que facilitan su desplazamiento.

Además de la implementación ecológica en las cajas, ¿qué otras acciones continuarán haciendo para generar electrodomésticos más amigables con el medio ambiente?

Desde hace un par de años la compañía ha trabajado para que los materiales de las cajas sean más reciclables al reducir el uso de tintas y plásticos. Adicionalmente, ha incentivado a que los usuarios puedan reutilizar los empaques de los productos, que normalmente se descartarían. De esta manera, es posible usar la caja de los televisores para la producción de muebles pequeños, solo basta con escanear un código QR del empaque, escoger entre las opciones de diseños y seguir las instrucciones.

¿Cómo será la implementación de tecnologías incluyentes para personas con alguna discapacidad?

Con el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar del entretenimiento en casa, Samsung ha desarrollado tecnologías que permiten a quienes tienen alguna discapacidad visual o auditiva poder navegar y disfrutar sin inconvenientes de su experiencia a través de guías de voz, descripción de audio, inversión de colores, subtítulos o zoom de lenguaje de señas.

¿Cuánto costarán estas nuevas tecnologías Samsung en Colombia?

Nuestro portafolio cuenta con televisores y barras de sonido de diversos tamaños y referencias, por lo que todos los colombianos pueden acceder a tecnología de punta y calidad garantizada, que nos ha permitido ser líderes mundiales por quince años consecutivos y siete años en Colombia, en un rango de precio muy variado.

Los productos inteligentes en el país ya son una realidad, ¿para cuándo se esperaría tener un hogar totalmente ecológico?

Samsung año a año hace un avance para contar con dispositivos más ecológicos, que generen un menor consumo de energía y utilicen mayor cantidad de materiales reciclados. Actualmente, trabajamos en tres principios: reducir, remplazar y reciclar. Por eso, hemos incluido plástico reciclado en la fabricación no solo de controles. También, recurrimos a materiales ecológicos en monitores, soportes de señalización y cubiertas traseras de productos. Todavía queda trabajo por hacer, pero es importante resaltar que constantemente trabajamos para reducir el impacto en el medio ambiente.