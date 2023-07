J Balvin sufrió fuerte caída mientras manejaba una moto y sufrió lesiones

Imágenes del video que muestra el momento después de la caída de J Balvin. Foto: Cortesia

El cantante colombiano JBalvin compartió un video en su cuenta de tik tok donde muestra sucedido tras un accidente en moto. Al principio se le ve con la ropa sucia y acompañado por varias personas. Poco a poco Balvin destapa un costado de su cadera para mostrar las heridas dejadas por la caída.

En el fondo se ve una moto tirada en el suelo, pero lo llamativo fue lo que escribió en el texto que acompaña el video.“‘Borrarse’, que significa caerse muy duro. Y eso me pasó grabando una sorpresa que les tengo” escribió el paisa en la descripción del video.

En el siguiente fragmento, con el torso sin ropa, le están haciendo una curación y el dolor lo hace lamentarse y dar un par de gritos con insultos. Mientras esto pasa, varios de los acompañantes de se ríen y hacen comentarios sobre cómo ocurrió este accidente. Aunque no hay registro del momento, se puede notar que la herida no fue tan grave, sino que apenas son unos cuantos raspones en su glúteo.

Concierto de J Balvin

Aunque cada presentación deja un recuerdo especial a J Balvin y a sus fans, el ocurrido en Suiza quedó marcado en el corazón del artista y de tres niños. El artista paisa llegó a ese país en el marco de su gira Latino Gang y quedó sorprendido ante la emoción de los pequeños al verlo en vivo.

En medio de su presentación se destacaron las banderas de Colombia que se ondearon entre el público y en el escenario, pero sobre todo sorprendieron unos fans de J Balvin que ni siquiera hablan español. A través de sus redes sociales, compartió el especial momento en el que decidió sorprender a tres niños llevándolos junto a él al escenario.

Los menores obedecieron y se sentaron justo al lado del colombiano que empezó a cantar La canción. En ese momento quedó en evidencia que los niños no hablaban español, debido a que cuando el cantante les pasaba el micrófono para que cantaran quedaba claro que no eran latinos. “Nunca voy a dejar de sorprenderme. Ver a un niño de 10 años que no habla español … Mejor dicho, el video habla por sí solo”, escribió J Balvin.

El momento confirma J Balvin ha lleva el talento colombiano a nivel internacional para difundir la esencia de la música urbana nacional. En una pasada publicación, el artista se refirió a esto y que su sueño ha sido “llevar a los latinos donde no nos daban el lugar, demostrar que podemos llevar nuestro movimiento por el mundo entero”.