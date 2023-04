Jamie Lee Curtis respaldó a Karol G tras críticas a portada de GQ: “no somos IA”

La actriz estadounidense se refirió a la crítica de la imagen editada. Foto: Revista GQ / Gage Skidmore

El pasado 6 de abril la cantante Karol G dio a conocer su inconformidad con la portada de la revista GQ en México, en la cual se muestra a la colombiana con retoques y ediciones digitales. La artista aseguró que la imagen no la representaba y crítico la forma en la que la revista no escuchó sus comentarios y publicó la portada de igual manera. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dijo la cantante.

Jamie Lee Curtis, ganadora del Oscar a “Mejor actriz de reparto” en la más reciente edición de los premios de la academia, salió en apoyo de la colombiana y le agradeció por traer conciencia a estereotipos estéticos.

Jamie Lee Curtis y su apoyo a Karol G

Curtis compartió la publicación de la colombiana en sus redes sociales y agregó la importancia de hablar de este tema abiertamente, “Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo”. Asimismo, dijo que personas como la cineasta Justine Bateman y la actriz Andie Macdowell, y la misma Curtis se refieren al tema y lo desaprueban rotundamente.

La actriz terminó su declaración con: “El complejo industrial cosmecéutico (cosmética y farmaceútica) quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mie****”. La intérprete se ha mantenido activa en otras causas como el apoyo al movimiento LGBTIQ+, ‘Black Lives Matter’, la lucha contra el cambio climático, entre otras.

