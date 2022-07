Jennifer López cumplió 53 años y dice que se siente con la mitad de su edad actual

Según Jennifer López, su esposo Ben Affleck le dice: "Me gustas cuando no llevas nada puesto. Sin pelo, sin maquillaje, solo en tu propia piel". Foto: Agencia Bangshowbiz

Jennifer López irradia felicidad en su cumpleaños 53, y es que además de sentirse como “veinteañera”, la superestrella del pop no podría tener un mejor regalo que su reciente boda con Ben Affleck y el lanzamiento de su línea de cremas para el cuidado de la piel, JLo Body.

La cantante se casó con el actor en Las Vegas a principios de este mes y admitió que se siente “increíble” al posar desnuda para celebrar el lanzamiento de su gama de cremas.

En una entrevista con la revista People, la intérprete reveló que se siente como si tuviera la mitad de su edad actual, " y esto acaba de empezar”, sentencia .JLo -que retomó su relación con Ben Affleck en 2021 tras una ruptura de casi 20 años- explicó que su nuevo esposo prefiere que no lleve “nada puesto” y que deje de lado el maquillaje en favor de un aspecto más natural.

“Él me dice: ‘Me gustas cuando no llevas nada puesto. Sin pelo, sin maquillaje, solo en tu propia piel’. Lo aprecia mucho. Y eso me hace sentir muy segura y hermosa. Alguien puede ver la esencia de lo que eres y la piel en la que te encuentras. Eso también me hace sentir muy guapa”.

La intérprete de “Jenny from the Block” lanzó la campaña de promoción de su nueva línea en sus redes sociales y celebró su día especial hablando a sus seguidores del producto Booty Balm de la colección.

”Damos todo este cuidado y atención a la piel de nuestra cara, pero a veces descuidamos el cuerpo. Para mí era importante crear una rutina de cuidado de la piel para el cuerpo que atendiera sus necesidades específicas y únicas, ¡y empezamos por el trasero!”, escribió la estrella en Instagram.