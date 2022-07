Angelina Jolie vs. Brad Pitt: la diva gana batalla en pleito por bodega de vinos

Angelina Jolie y Brad Pitt se conocieron durante la filmación de la cinta “Sr. y Sra. Smith”. Foto: Agencia Bangshowbiz

Angelina Jolie ha ganado una batalla legal a su exesposo Brad Pitt en la guerra por la bodega Chateau Miraval, donde se casaron en 2014.

La pareja adquirió la renombrada empresa de vino rosado en 2008, cuando se instaló en el castillo que se asienta en su viñedo provenzal. Desde entonces, el actor ha estado trabajando en los impresionantes edificios y terrenos que la componen.

Sin embargo, la protagonista de “Maléfica” vendió su participación a la empresa de licores Stoli, poniendo en marcha una red de pleitos en Estados Unidos, Francia y Luxemburgo entre ella y su ex, sus respectivas empresas y varios socios comerciales.

Recientemente, el equipo de Jolie pidió documentos a Pitt, de su gerente y de su empresa, Mondo Bongo. Por su parte, el equipo del actor ha estado peleando para que un tribunal deniegue la solicitud de la actriz por los documentos y la correspondencia de la propiedad.

Pero este viernes, un juez de Los Ángeles dijo que la estrella de “El club de la pelea” y sus socios deberán entregar los documentos a los abogados de la parte contraria.

Fuentes cercanas a la operación de negocios de Jolie dijeron a Page Six que Pitt se ha dejado llevar por el rencor y la ira que ha guardado desde su separación y que ha permitido que esto se interponga en sus negocios.

“Cualquier ser humano racional estaría feliz de que Stoli fuera un socio en su negocio. Tiene un marketing y una distribución de primera categoría”, dijeron los informantes y explicaron que la firma ofrece enormes oportunidades para hacer crecer el negocio. “Simplemente no puede ver más allá de su odio hacia Jolie”.

Pero una fuente cercana a Pitt reveló a Page Six que no solo el acuerdo con Stoli no es una obviedad, ya que Pitt también había rechazado una oferta de venta a la misma empresa cuando él y Jolie aún estaban casados.

Según los informantes, la idea de vender una parte del negocio para mejorar la distribución es contraria al plan que tiene desde hace tiempo para el proyecto, que consiste en reinvertir los beneficios en la empresa.

Además, aseguran que “la mejor manera de conservar el valor para [sus hijos] es que los padres mantengan la plena propiedad de este activo cada vez más valioso y en expansión”.

La pareja, que tiene seis hijos, se separó en 2016 tras nueve años unida desde que se conoció en el rodaje de la cinta “Sr. y Sra. Smith”.