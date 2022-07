Nicolás Ibargüen: cuando hablar del medio ambiente se hace “Elemental”

El comunicador colombiano Nicolás Ibargüen ha entrevistado a activistas como Jane Goodall, Al Gore e Ingrid Newkirk. / Archivo particular

Nicolás Ibargüen es ambientalista, productor ejecutivo, ganador de dos Premios Emmy y corresponsal ambiental de la cadena televisiva Univision. Fue el productor de los documentales Amazon Gold y When Lambs Become Lions, este último seleccionado por el Tribeca Film Festival en 2018.

Actualmente se encuentra promocionando su pódcast Elemental, un espacio dedicado al medio ambiente y a despertar conciencia a través de historias inspiradoras que giran en torno al planeta. La primera temporada cuenta con ocho episodios, en los que se narra la historia detrás de algunos de los temas más relevantes en cuanto al ambiente, la naturaleza y el bienestar. Ibargüen fue director de Planet Initiative, de la Fundación Americas Business Council, organización que apoya proyectos innovadores de impacto social y ambiental. Es miembro de la junta de Humane Society International y está desarrollando KAPOK, un proyecto sobre turismo regenerativo en Bacalar, Quintana Roo.

¿Dónde nació la idea de hacer “Elemental”?

Como comunicador y periodista, mi interés desde hace mucho tiempo es hablar sobre temas del medio ambiente. Con este auge de los pódcast hemos encontrado una forma muy efectiva de llegar a esas personas que no conocen o no están muy familiarizadas sobre el tema, ya que sencillamente pueden estar descansando o hacer otra cosa, y reproducir una buena historia. Creemos que es un formato adecuado para este tema, para a través de historias humanas hablar sobre la temática ambiental y la problemática que se está viviendo, esa es nuestra misión. Hasta ahora los temas y las historias que hemos escogido han logrado ese cometido.

¿Cómo fue la recolección de historias para contarlas en el pódcast?

Es uno de los grandes retos en este formato, nos pusimos en la tarea de asegurarnos que siempre estuviera presente la temática ambiental que fuéramos a abordar, ya sea contaminación, deforestación o polución de océanos, ganadería, entre otros. Nuestra misión es contarla siempre por medio de una historia humana, es la herramienta que estamos usando para conectar con personas que no tienen idea sobre el tema ambiental. Estamos en una constante búsqueda de esos personajes, y dependiendo de la problemática, buscamos una historia real que sea relevante para que nosotros también podamos contarla.

¿En qué momento se decidió que el primer capítulo sería “Tu muerte no va a ser en vano”?

Juan Esteban Builes es un personaje extraordinario, su historia de vida es interesante y emocionante para cualquier persona. El trabajo que ha hecho y la pasión que siente por los animales son características que lo destacan mucho. Sentimos que la historia de él era perfecta para lo que nosotros queríamos hacer, y es que Juan Esteban fue ganadero, y no solamente él, sino que también toda su familia por generaciones lo fue; cuenta con una credibilidad que no tiene nadie que no haya vivido esa otra realidad. Además de que su historia cumple con todos los requisitos que estábamos buscando, uno de nuestros temas más importantes es el maltrato animal, que aunque las personas no lo vean como una problemática ambiental, lo es, y con el relato de Juan Esteban tocamos dos temas en uno: la deforestación y la crueldad animal. Nos pareció que era absolutamente relevante con respecto a lo que queremos hacer con Elemental.

¿Qué temas van a buscar para la segunda temporada?

Con este final de primera temporada ganamos una beca para contar una historia sobre deforestación, así que tendremos un episodio extra. Sobre la segunda, mantendremos el mismo formato que es parecido a un audiolibro; tocaremos temáticas que aún no se han tratado, por ejemplo la salud de los océanos, la minería, el tráfico de animales, los asesinatos a líderes sociales ambientalistas, entre otros.

¿Cómo llegaron a esas historias?

Siempre les preguntamos a quienes vamos entrevistando si conocen otras historias de personas que crean que son relevantes. También hemos pensado en pedirle a nuestro público que nominen a personas con historias que merecen ser contadas, creemos que es una forma interesante de encontrar fuentes. De igual manera, contamos con un gran equipo de investigación, me incluyo ahí, que estamos trabajando constantemente para encontrar esos relatos interesantes para contar.

¿Cuál fue el relato que más lo impactó?

El tema ambiental para mí es una pasión que llevo desde que era un niño, y todo lo que está relacionado con él despierta unas fibras en mi ser, pero obviamente hay temas que me mueven más, como la crueldad animal, así que diría que en esta primera temporada serían la de Álvaro Múnera, el torero que se convirtió en concejal, y la de Juan Esteban Builes sobre Goyo.

¿Qué episodio le recomendaría a la persona que desee comenzar con el activismo sobre el medio ambiente?

Considero que la entrevista que me realizaron en El Topo, que también es otro pódcast, sería buena para eso. Siento que sirve para que puedan darse cuenta de que cualquier persona en cualquier momento se puede convertir en activista; creo que esa entrevista logra mostrar que, por medio de mi pasión, he usado mi voz para proteger nuestro único hogar. También pienso que el de Juan Esteban Builes es el que tiene el componente más emocional de todos y despierta sensaciones que tal vez los otros capítulos no lo hagan, así que para mí la combinación de estas dos situaciones puede ser poderosa.

Debido al impacto social que posee actualmente el medio ambiente, ¿ha pensado en realizar el pódcast en otros idiomas?

Sí, de hecho ya he realizado varias entrevistas en inglés a activistas como Jane Goodall e Ingrid Newkirk, presidenta de PETA, aunque en un principio no fueron pensadas para Elemental, ahora estamos organizando para que puedan ser los primeros episodios en inglés. Sin importar de dónde sea originaria la temática, al final del día el cambio climático es una situación que nos incumbe a todos por igual.

¿Cómo se puede abordar el tema ambiental evitando que los demás se sientan atacados?

Al principio tenía una actitud de “no me importa lo que los demás piensen sobre lo que digo”, y al final del día eso no me servía; si al comunicar un mensaje la persona se siente juzgada no lograré nada. Como periodista y activista en estos temas he tenido que entender que la forma más eficiente de transmitir mi mensaje es entender la posición del público al que le estoy hablando.