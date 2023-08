Jessica Cediel sobre su nuevo papel en Telemundo: “Me van a odiar”

Jessica Cediel, actriz y presentadora colombiana que hará parte de la nueva novela de Telemundo. Foto: Instagram @jessicacedielnet - Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel habló sobre su nuevo papel en una novela mexicana. Durante una entrevista realizada por los actores Daniel Arenas y Penélope Menchaca, en el programa Hoy día, de Telemundo la colombiana confirmó que está trabajando en una nueva producción de la cadena y que, por primera vez, interpretará a un personaje malvado.

“Esta la primera vez que estoy interpretando un papel de mala. Me encanta porque es algo que se aleja muchísimo de la Jessica Cediel que normalmente todo el mundo conoce. Estoy muy feliz, supremamente agradecida por la producción y con la cadena por la oportunidad”, contó la actriz durante la entrevista.

Además, Cediel reveló algunos detalles sobre su nuevo personaje y aseguró que la interpretación le había traído muchos retos y enseñanzas para la vida, así como para su carrera como actriz. También contó que para lograrlo había recibo el apoyo de parte de los directores y de sus compañeros en escena y en el set. “Me siento feliz y bendecida jugando a ser mala”, confesó.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre su nuevo papel en Telemundo?

Durante la entrevista, la actriz comentó que los televidentes no iban a querer mucho a su personaje. “Me van a odiar. Y me van a amar también”, dijo entre risas. “Mi personaje se llama Celia y soy una mujer muy malvada, maquiavélica, calculadora. No tengo escrúpulos. Ella, de alguna manera, va contaminando un poquito los ambientes a los que llega, pero no les puedo dar muchos detalles”.

Vuelve a mí, a nueva novela de Telemundo

El protagonista de la nueva producción será el actor cubano William Levy, conocido en Colombia por su participación en la nueva versión de la novela Café con aroma de mujer. Según contó Telemundo en una noticia publicada en su portal web, Vuelve a mí es un drama romántico y de intriga, donde una madre, con ayuda de un empresario, se esfuerza por develar el secreto detrás del secuestro de su hijo.

“Aunque el tráiler de Vuelve a mí ha dejado a los fanáticos ansiosos por más, la fecha exacta del estreno de esta telenovela aún se mantiene en secreto”, escribió Telemundo.

