Jhon Álex Castaño contó que dejó el alcohol por sufrir grave enfermedad: esto dijo

En una entrevista para el programa de YouTube “De Frente con Dímelo King” el cantante de 42 años Jhon Álex Castaño confesó la razón que lo había impulsado a dejar de tomar alcohol con frecuencia. Por lo que relata, a raíz de la reacción que tuvo la combinación de un medicamento para recuperar su voz y el licor, tuvo que suspender su consumo.

“La superé a punta de orden. Dejé de ser el rey del chupe, porque me tocó dejarlo totalmente. Me dijeron: ‘No hay chupe para recuperarse’”. El cóctel del alcohol junto al fármaco le ocasionó una hinchazón. Explicó que además usó el remedio de forma excesiva y su glándula terminó por dormirse.

Para el cantante dejar de tomar bebidas embriagantes es una decisión importante, pues justamente es reconocido por ser el “Rey del Chupe” desde el año 2016, al haberse autodenominado así con el lanzamiento de su álbum homónimo, el único trabajo de estudio con el que cuenta.

A pesar de las restricciones, el risaraldense no se inhibe completamente. “Si en algún momento estamos en un almuerzo y veo una copa de vino, yo me la tomo, pero no le prometo a nadie que voy a llegar a una tarima a recibir cuanto vaso me pasen o que voy a estar en una discoteca enfiestado. No digo que no, pero en mis planes no está”.

En la industria del entretenimiento, especialmente en la música, el consumo de licor y algunos estupefacientes es común, por lo que el proceso ha sido difícil para él. No porque haya generado una dependencia sino por la costumbre. Beber puede convertirse en un hábito después de tanto tiempo: “Después de tantos años de carrera uno se daña, pero yo duré dos años, casi tres, recuperándome. Mi alma, mi cerebro, mi aire… todo se descontaminó totalmente del trago. Al principio me daban más nervios que me lo ofrecieran que tomármelo porque yo llevaba mucho tiempo de cero trago […]. Ha sido difícil”.

Para la misma entrevista, Castaño habló de su carrera musical. Uno de los temas que se tocaron fue sobre el las reinterpretaciones en la música. “Comercialmente funciona, pero usted también coge un polvo de gallo. O sea, usted nunca va a ver a un man con un cover pegado 50 años, pero si usted va a ver el que lo escribió está pegado hace 60, entonces claro, son facilísimos (...) No son sólidos, no se siembran porque obviamente suena una chimba, pero esa canción la hizo otro, pero yo le hablo de manes berracos para escribir y que proponen o simplemente buscan cosas inéditas”.

