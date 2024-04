Jhon Alex Castaño respondió al empresario que lo acusó de insultar a Darío Gómez

Jhon Alex Castaño es conocido por canciones como "Mujer divina", "Amigos con derechos", "Dos razones" y "Amanecí contento. Foto: Cortesía: JAC Music Estudios/Starmost

El cantante Jhon Alex Castaño, conocido como el “Rey del chupe”, se presentó el pasado 28 de marzo en una discoteca en Barcelona (España) llamada Latin Palace. El músico se subió al mismo escenario que El Charrito Negro, quien a su vez estuvo acompañado de sus dos hijos. Aragón y Alexander González. El show al aparecer se dio sin mayores inconvenientes, pero poco después la discoteca publicó un video en sus redes sociales en el que el director de esta criticaba la actitud de Castaño.

“Primero, vino con cinco músicos. Un hombre de esta categoría que viene con cinco músicos, me cobran bastante dinero y ponen pista. Normalmente, su banda tiene nueve músicos. Segundo, nosotros le pedimos que tocara un dueto con Charrito Negro para que cantaran en memoria de Darío Gómez ‘Nadie es eterno en el mundo’ y este señor me responde que no es imitador de Darío Gómez”, explicó en el video Hans Dieter Otto, empresario y CEO de la discoteca.

El empresario fue enfático en que no recomendaba a Castaño a ninguno de sus conocidos. “Escúchame bien Jhon Alex Castaño, ojalá tuvieras el honor de ser el imitador de Darío Gómez porque él sí es un señor, él siempre fue amable con su público, tú ni siquiera te hiciste una sola foto con nadie ayer. Viniste con una banda pobre y cobras mucho. Ni Luis Alberto Posada, ni Charrito Negro, ni Luis Alfonso, tuvieron problema con tocar una canción de Darío Gómez. Tú no eres ni el principe, ni la ama de casa del despecho”.

La respuesta de Jhon Alex Castaño

El pasado sábado, el colombiano hizo una transmisión en directo dando su versión de la situación. Aseguró que los dueños y administradores de la discoteca no dejaron entrar a su familia y que además fueron groseros. Sobre los pocos músicos que llegaron, Castaño explicó: “Cristian Torres, que es mi requinto, no pudo viajar porque tenía el pasaporte que se le vencía en menos de tres meses”.

Asimismo, el cantante aclaró que jamás ofendió a Darío Gómez. “Nunca en mi vida ha habido una prueba, no hay un mensaje, ni una nota de voz donde yo haya dicho: no soy émulo de Darío Gómez. Yo a Darío lo he amado, ha sido mi ídolo”, y agregó que tomará acciones legales frente al empresario que lo “amenazó” .

“Van a haber un poco de acciones legales porque por parte del señor empresario, con el cual yo no tengo ni un contrato, porque yo le vendí la fecha fue a otra empresa, tuvimos una amenaza hacia mi mánager Camilo Idárraga donde el hombre expresó en su voz alta, gritando, con testigos que tenemos, que ‘de España no salía’, pues la verdad uno se siente amenazado porque el hombre grita duro, es grandulón, dice que es alemán, que es el putas de Aguadas”.