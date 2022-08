Jhonny Rivera contó la verdad sobre su caballo y reveló su sueño frustrado

Jhonny Rivera rescató a 'Valentino' mientras se dirigía a uno de sus conciertos en Bolívar, Cauca, y desde que lo acogió en su finca, con sus propios medios ha hecho lo posible para su condición de salud mejore. Foto: MartínezColonia Fotografía - MartínezColonia Fotografía

El cantante paisa, y autor de varios éxitos a nivel nacional, nos contó sobre la historia real de su caballo rescatado ‘Valentino’, el animal que se ha llevado la atención de los medios y las redes por estos días, debido a su situación de salud.

‘Valentino’, que es un caballo doméstico, llegó a la vida de Jhonny Rivera, por una coincidencia y desde ese momento, el artista ha dedicado sus días para mejorar su situación y su calidad de vida.

Sin duda, su amor por los animales, ha sido una de las características más destacadas de su personalidad y ahora con ‘Valentino’ queda demostrado el gran corazón del artista que le dio una segunda oportunidad.

¿Cómo rescató Jhonny Rivera a ‘Valentino’?

En entrevista con El Espectador, el artista contó que rescató al caballo mientras se dirigía a un concierto en Bolívar, Cauca y que cuando se dio cuenta de su situación no lo pensó dos veces para rescatarlo.

“Cuando yo vi ese caballito que estaba parqueado al lado de la vía y alcancé a ver que tenía una pata como torcida, entonces yo dije “yo tengo que ver esto”, entonces me bajé, fui y además vi que era muy noble. Hice un video y se lo envié a un veterinario y le pregunté que si se podía hacer algo por ese animal, entonces no me respondió ahí porque tenía que hablarlo en junta médica con otras personas y finalmente me dijeron que sí, que se le podía hacer una cirugía, que era un poco compleja y con riesgos, pero que sí se podía hacer”, afirmó Jhonny Rivera.

Después de encontrarse con la triste situación de este caballo, Jhonny envió por él para acogerlo en su finca y darle el mejor cuidado, “yo mandé a ubicar el dueño y me lo regaló, ahí mandé por el caballo y vinieron a tomarle las radiografías y en eso vamos...”, contó.

¿Qué fue lo que le pasó a ‘Valentino’?

“El caballito paseaba al lado y lado de la carretera y era un potro que estaba al lado de la mamá y la mamá pasó la calle y el caballito por ir detrás de la mamá venía un camión y le fracturó la patica de esa manera. Ellos le entablillaron la pata allá con cartón y como pudieron, pero el peso del animal hizo que se volviera y se le torciera y optaron por dejarlo así y él sanó así torcido y en las condiciones que está”, dijo Jhonny sobre la historia de ‘Valentino’.

A pesar de que no se sabe si siente dolor, Jhonny contó que la incomodidad que tiene al caminar es bastante, y su propio peso está causando el desarrollo de otras enfermedades en su cuerpo.

“Bueno, uno no sabe si hay dolor, pero obviamente hay mucha dificultad para caminar y tiene un problema más grande aún y es que por el peso de su cuerpo, la manito, le está tocando la parte de abajo de su pie, entonces a medida que él va aumentando de peso el problema se va acrecentando y a lo último va a terminar, según los doctores, postrado al piso definitivamente”, contó el cantante.

Así nació el amor por los animales

Este sentimiento y gran corazón viene desde su niñez, pues al ser criado por una familia campesina, la pasión por los animales creció al punto de tener una finca llena de hermosos caballos y otras especies que acompañan sus días.

“Eso es desde niño, yo siempre quise ser veterinario, fue mi sueño frustrado, el puntaje del ICFES no me dio para lo que quise estudiar, pero siempre he sido muy amante de los animales”, contó el artista.

¿Cuándo será la cirugía de ‘Valentino’?

Debido a la cantidad de horas a las que se tiene que someter ‘Valentino’ a los efectos de la anestesia, tiene un alto riesgo de muerte durante la cirugía, sin embargo, Jhonny Rivera espera que todo el procedimiento salga con éxito y su caballo pueda estar en recuperación y vivir una vida con tranquilidad.

Según nos contó el artista, la cirugía espera que se realice entre lunes y martes de la siguiente semana y confirmó que el procedimiento correrá bajo sus propios medios y la ayuda en la hospitalización de una universidad de Medellín.