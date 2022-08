Jhonny Rivera pide ayuda para costosa cirugía de su caballo ‘Valentino’

Debido a que la pata izquierda del caballo está torcida, Jhonny Rivera pidió ayuda a una universidad de Medellín para una cirugía de más de 6 horas. Foto: Instagram

Jhonny Rivera se ha destacado por muchos años como uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel nacional gracias a su música, éxitos y, sobre todo, por su carisma y empatía con las personas y su público seguidor.

El paisa, que ha compartido tarima con artistas como Alzate, Pipe Bueno y otras grandes personalidades del género popular, además de demostrar el amor a sus seguidores y fanáticos, también resalta por el gran corazón que tiene cuando de ayudar a los animales se trata.

Y así lo hizo conocer por medio de su Instagram, donde además de publicar parte de sus experiencias con su público en diferentes regiones del país, también agradece por las cosas que ha conseguido hasta hoy, gracias a su esfuerzo y el apoyo de sus fanáticos.

El gesto de ayuda que pidió Jhonny Rivera para su caballo

Hace un par de días, el artista publicó un video en el que se mostraba a un caballo con una seria condición de salud que le impedía apoyar bien su pata delantera izquierda, que, notablemente doblada, le causaba mucho dolor al animal.

Por eso, por medio de su video, dejó conocer a las personas que necesitaba una ayuda para poder brindarle el apoyo médico necesario a su caballo, que además de sufrir de esta deformidad en una de sus extremidades, también está expuesto a un riesgo de muerte tras la cirugía que podría mejorar su calidad de vida.

Su amor por los animales, y su afán por darles siempre la mejor calidad de vida a las mascotas que hacen parte de su finca en Medellín, lo hizo tomar la decisión de ayudar a este caballo llamado ‘Valentino’. Sin embargo, en medio de la búsqueda de soluciones, los expertos veterinarios le comentaron que este procedimiento puede ser muy peligroso y de larga recuperación.

“Bueno, me reuní con el doctor que es la persona que me ha estado colaborando con todo este proceso de la cirugía de ‘Valentino’ y hoy hicimos una junta médica con el cirujano, la persona que nos va a colaborar con esta operación y él me hace ver los riesgos que puede tener esta cirugía, son seis horas de cirugía, hay que fracturar el hueso, fracturarlo completamente, colocarle unas platinas y la recuperación puede demorar hasta un mes hospitalizado”, contó el cantante.

Adicionalmente, este procedimiento representa un costo alto, por lo que ha tenido que recurrir a ciertas ayudas para que se pueda hacer con éxito. “Estamos tratando de tocar la puerta de una de las universidades de Medellín que tienen los recursos y todo lo que se requiere para esta cirugía y que nos ayuden a bajar los costos para tratar de hacerlo de la manera más profesional posible y con los riesgos menos posibles”, aseguró Jhonny Rivera.

Por medio de sus historias de Instagram, Andy Rivera también mostró que ya pudo conocer al caballo que su papá acogió para mejorar su calidad de vida, “me moría por conocer a ‘Valentino’”, dijo Andy en sus redes.

Además, puso un corto mensaje que le dedicó a su papá, “Jhonny Rivera, te admiro mucho y te amo mucho por todo lo que eres y haces”.

Aunque no se han dado más detalles sobre el estado de salud de ‘Valentino’, Jhonny Rivera afirmó que tendría a sus seguidores al tanto sobre su situación, a lo que muchos usuarios dejaron sus comentarios de apoyo y agradecimiento por el amor incondicional que el cantante les da a los animales.