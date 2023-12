Jhonny Rivera fue agredido por una fanática en Cali: “no se puede ir sin la foto”

Según explica Rivera, la situación lo entristeció, pues a pesar de que él se presta para tener la mejor relación posible con sus fanáticos, no está de acuerdo con que sean irrespetuosos. Foto: Instagram Jhonny Rivera

El cantante de música popular Jhonny Rivera es conocido por su amor a los animales, la cercanía con su público y su particular estilo musical. Es usual que en sus redes sociales comparta aspectos de su vida privada, especialmente en Instagram, donde le brinda a sus seguidores diferentes anécdotas. El jueves 14 de diciembre decidió compartir una más, pero esta vez no favorable, sino incómoda, que lo dejó con un dolor en el hombro y pensativo.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la agresión de una fanática en Cali?

“Mira que tengo un achante porque me pasó una cosa en Cali más maluca y eso no se me ha quitado de la cabeza”, empieza diciendo en sus historias de Instagram. Por lo que relata, Rivera se encontraba a las 6:00 a.m. en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, cuando fue reconocido por distintas personas que se encontraban en el lugar. Como es usual, intentó complacer a los fanáticos que le pedían una fotografía, pero pronto se dio cuenta de que tenía que avanzar y no lo lograba, pues eran muchas las personas que esperaban conseguir un recuerdo con él. “Yo no avanzaba y todos los muchachos ya estaban en la fila para chequear las maletas en la aerolínea”.

Fue en ese momento cuando decidió avanzar y, de repente, sintió un fuerte jalón. “Me cogió una señora del brazo y me jaló hacia atrás duro: ‘venga, que usted no se puede ir sin la foto’. El jalón fue tan fuerte que me quedó doliendo el hombro y a mí me dio rabia”. Rivera decidió forcejear para que la mujer lo soltara.

“Entonces pues claro, yo soy más fuerte, yo gané el forcejeo y la gente, como que vio ese forcejeo tan brusco, hizo que la gente se retirara y nadie más me pidiera fotos ahí”, explica. La interpretación que le da a la situación es que la gente pudo pensar que fue irrespetuoso. “¿La gente qué pudo pensar? Que fui grosero, y no lo fui, solo que me pareció que no está bien que me pidan una foto a la mala”.

Agresiones por fanáticos a famosos

Es usual que las figuras públicas se enfrenten a este tipo de situaciones con desconocidos que no reconocen el espacio personal de los artistas. Casos como el de Bad Bunny arrojando un celular al mar, Britney Spears siendo acosada por la prensa y Maluma siendo tocado en sus partes íntimas sin consentimiento, son algunos ejemplos mal comportamiento. Por ello, es importante recordar y reconocer a las celebridades más allá de su labor, son seres humanos que requieren respeto por su cuerpo y su voluntad, aunque esta vaya en contra vía de la nuestra como público.