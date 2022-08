¿Valkyria quedó ‘ardida’ con Tarzán? Esto dijo la ganadora del “Desafío The Box”

Valkyria Olaya dejó en claro que su relación con los participantes del "Desafío", cambió después de salir y por eso, se molesta cuando, cualquier tipo de rumor negativo recorre las redes. Foto: Instagram

Los participantes del “Desafío The Box” 2022 y sus vidas fuera de las pantallas, siguen siendo centro de atención para millones de seguidores que todavía están muy atentos a lo que hacen después de salir del formato de Caracol Televisión.

(Le puede interesar: Karol G trató de cambiarse el pelo hace un año, pero se lo negaron ¿por qué?)

Sobre todo con los ganadores, los usuarios de internet están siempre a la espera de los proyectos y planes que tienen para su presente y futuro, después de recibir la millonaria suma de dinero que otorga el programa. Sin embargo, muchas otras personas conservan recuerdos de los episodios incómodos, de rabia y tristeza que se vivieron en los ‘boxes’.

Una reciente publicación de Valkyria Olaya, actual ganadora del “Desafío The Box”, dio a conocer que incluso, muchos de esos fanáticos al programa, tienen recuerdos negativos sobre los participantes y los roces que, en algún momento del programa, incomodaron durante su convivencia.

¿Qué fue lo que dijo Valkyria?

A través de sus historias de Instagram, donde tiene más de 200 mil seguidores, la exparticipante respondió con disgusto una de las preguntas que un seguidor dejó en su cuenta, y que, notablemente, le ocasionó un mal sabor por los rumores que se hacen detrás de ese tipo de comentarios.

“¿Es verdad que quedaste ardida con Tarzán porque te sacó de ‘Alpha’ y por eso es el odio a los costeños?”, preguntó el seguidor, a lo que de inmediato Valkyria le respondió de forma muy contundente.

(No deje de leer: Matrimonio a la vista: Daniela Ospina y Gabriel Coronel se comprometieron)

“¿Saben qué me sorprende de esta pregunta? Que yo pensé que tal vez era alguien menor de edad, un niño o una niña, que a veces sienten que las cosas son muy dramáticas de verdad y le dan una trascendencia increíble, pero me di cuenta de que es un señor, un señor ya mayor y que dice este tipo de cosas solo para generar mal ambiente y para calumniar”, afirmó Valkyria en sus historias.

Con el fin de aclarar todo lo que se rumoraba sobre las actitudes dentro del reality y los conflictos que se tuvieron en su momento con varios de los participantes, incluyendo a Tarzán, la participante tolimense explicó todo alrededor de esta pregunta y otros comentarios.

(Además: Revelan nuevas fotos de Gerard Piqué junto a Clara Chía)

“Yo en ningún momento me he expresado con ningún tipo de mala palabra hacia ninguna persona, hacia ninguna región, así que, insinuar esto, insinuar que yo me llevo mal con Tarzán, que estoy ardida y que además, por todas esas mentiras, yo odio a una región o a los costeños en general, me parece algo absurdo”, respondió.

Su fuerte y directa respuesta, fue incluso con un poco de disgusto, pues afirmó que este tipo de comentarios se prestan para otros rumores y chismes. “Claramente, sí me saca de casillas un poco porque creo que siempre he sido super honesta y muy sincera como para que empiecen a rodar ese tipo de cosas, o sea, además esto después se vuelve un chisme gigante. Claro que no, amo a toda Colombia”, dijo la ganadora de la más reciente edición del “Desafío The Box”.

¿Cómo es la relación de Tarzán y Valkyria actualmente?

La ganadora del formato, aprovechó este momento para aclarar cómo era su relación con sus compañeros, incluyendo a Tarzán, y dejó muy claro que todo entre ellos está bien a pesar de lo que sucedió dentro de la competencia.

“Con Tarzán no hay ningún tipo de problema, allá dentro del juego pensábamos diferente, acá afuera nos hablamos, somos super amigos todos los del ‘Desafío’ nos llevamos con todos, así que por favor no inventen cosas, no pongan palabras en la boca de la gente que no ha dicho, por favor”, contó Valkyria a sus seguidores en Instagram.