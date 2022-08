Karol G trató de cambiarse el pelo hace un año, pero se lo negaron ¿por qué?

Un rojo, como el de 'La Sirenita', es el color protagonista en la nueva etapa musical de Karol G. Foto: Instagram - Instagram

Karol G nacional e internacionalmente se ha posicionado como una de las cantantes femeninas más importantes del género urbano, pues sus canciones, que han recorrido varios países, son éxitos indudables.

En las últimas semanas, esta artista paisa sorprendió a millones de seguidores con su cambio de look, de un azul turquesa a un rojo vibrante, y con esta transformación empezó a ser, incluso, más vista en redes sociales.

Pero, a pesar de que es un cambio de color de cabello que pudo haber pasado desapercibido, la artista lo hizo conocer como un cambio en su vida, el cierre de un ciclo que la ha traído hasta los escenarios más importantes del mundo y que ha impulsado enormemente su carrera.

Karol G y su vida pública en redes sociales

Aunque para muchos artistas y personalidades del mundo del entretenimiento es muy común postear imágenes y videos en Instagram, Twitter y otras redes sociales, para Karol G todavía implica un miedo latente, pues las críticas y lo que pueda pensar la gente sobre sus acciones.

En entrevista para Molusco TV, reveló lo que piensa sobre compartir todo en sus redes sociales. “Yo le digo a mi equipo que muchas veces yo no me siento tan cómoda estando al ojo de la gente porque yo soy un ser humano, entonces, yo cometo errores, yo no soy perfecta, entonces el día de mañana, obviamente hacer las cosas bien es muy chimba, pero cualquier error que pueda cometer, por la cosa que sea, me da un poquito de susto”.

Karol G entiende la exposición constante que tiene por ser una figura pública, pero también es muy clara sobre las razones por las que continúa contando su vida a sus seguidores de forma tan honesta, “dar la entrada a mi vida persona me da un poquito de susto, pero al final yo digo, si yo vivo de esto y la gente me conoce así, pues yo prefiero ser así y estoy dispuesta a que pase lo que tenga que pasar”.

Karol G y su nuevo look

La noticia que la ha llevado a los ojos de las personas en las últimas semanas fue su cambio de color de pelo, que aunque fue radical, implicó todo una transformación personal.

Frente a este cambio y su vida en redes sociales, Karol G aseguró en entrevista con Molusco TV, que se siente enamorada de sí misma, “es una cosa que no sé cómo explicar y no quiero que suene modesto, porque en realidad yo me he enamorado de mí, de mis cosas buenas y mis cosas malas”.

Y así mismo, contó que esta decisión no fue de un día para otro, “ya quería cambiar mi color de pelo, o sea, eso no es una cosa como que me nació ya. Como desde julio del año pasado, yo ya estaba con el equipo como ‘ey, me quiero cambiar el color del pelo’ porque personalmente me sentía muy diferente, como persona me sentía muy diferente, pero me miraba al espejo y me veía la misma”, aspecto emocional que la hizo tomar la decisión.

“Y desde que me puse mi pelo rojo, yo me he sentido más enamorada de mí todavía porque siento que este color expresa más como me siento adentro. Me siento súper motivada, me siento súper feliz, me siento súper conectada con mi música, mi gente, con todo”, afirmó Karol.

¿Por qué no le dejaron pintarse el cabello a Karol G?

Toda la decisión del cambio fue un acto premeditado, que a pesar de que nació de un sentir personal de Karol G, evolucionó a una estrategia comercial que iba en línea con su carrera musical.

Desde octubre de 2021, la ‘Bichota’ estaba planeando el cambio de color de su pelo, pero su equipo, tal como lo confirmó en su entrevista, le dijo que no podía porque no era el momento. “No es el momento, no lo vamos a cambiar todavía, luego lo iba a cambiar en febrero, pero en realidad, siendo coherentes por todo lo que queríamos, no me podía cambiar el pelo todavía”.

El momento llegó cuando después de terminar su tour por Estados Unidos y Latinoamérica, la cantante sorprendió a todo su equipo con el cambio y después de un largo desacuerdo, quedaron emocionados, encantados y felices con cómo luce hoy Karol G.

Para estrenar con todo su nuevo color, la ‘Bichota’ lanzó “Gatúbela” en colaboración con ‘Maldy’. El video actualmente tiene 5,2 reproducciones en YouTube y es #1 en tendencias, después de poco más de 20 horas de lanzamiento.