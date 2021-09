José Iñesta: “esperamos más contenidos colombianos en las pantallas del mundo”

El mundo audiovisual y la animación también tiene su espacio en Colombia, hace 10 años que nació y desde entonces se ha convertido en uno de los más importantes del continente, el nombre se ha hecho popular entre el sector creativo, se trata de El Festival de Animación, Videojuegos y Cómic: Pixelatl.

Como parte de su apuesta en el desarrollo del sector, este vuelve del 6 al 11 de septiembre con la participación de cinco estudios colombianos, como la clase maestra sobre la serie “Maya y los Tres” con contenidos impartidos por su director Jorge R. Gutiérrez, y Sandra Equihua, diseñadora de personajes. Adicionalmente, Peter Lord, fundador de Aardman Animations recibirá el Chinelo del Año, premio que otorga Pixelatl a para reconocer a personalidades internacionales destacadas en el sector audiovisual.

Adicional a los talleres se realizarán actividades para banqueros, fondos de capital, e inversionistas que deseen incursionar en el sector audiovisual. En dicho mercado se encuentran los estudios más importantes a nivel mundial: Disney Animation, Netflix originals, Nickelodeon, Illumination Entertainment, HBO Max, Lucas Films animation, Bento Box animation, Titmouse Inc, Roku, Cartoon Network, Discovery Kids, etc.

Para conocer más sobre el festival, puede leer la siguiente entrevista con José Iñesta, director de Pixelatl.

¿Cómo considera que es la industria audiovisual en Colombia en materia de animación?

La animación en Colombia es una industria que ha ido creciendo, que se ha ido fortaleciendo y tiene tres polos principales en Bogotá, Medellín y Cali. Está caracterizada por historias locales muy intrínsecas a cada una de las regiones. Y eso es lo que la hace diferente a nivel internacional, es visualmente llamativa y ha tenido varios casos de éxito como Virus Tropical de Santiago Caicedo y muchos otros que se vienen manifestando.

¿Por qué surgió Pixelatl?

Pixelatl surgió hace 10 años, por allá en el 2011, cuando veníamos de la crisis financiera del 2008. Donde nos dimos cuenta que la única industria que no había sido afectada por esta crisis, había sido la industria audiovisual dedicada al entretenimiento. De hecho creció a dos dígitos dentro de esa crisis y cuando vimos por qué México no estaba participando de este sector vimos que no estábamos creando propiedades intelectuales que pudieran ser comercializadas a nivel internacional y desde allí surge Pixelatl.

El día de hoy estamos viendo es que la crisis del Covid ha hecho que la gente permanezca en sus hogares y consuma más contenidos audiovisuales por lo que la industria audiovisual está creciendo. Para Pixelatl, la narrativa es el mejor vínculo que tiene el ser humano para conectarse, no solo entre unos y otros, sino también con uno mismo.

¿Qué es el festival y qué se puede encontrar?

Es un festival de animación, videojuegos y cómic. El festival tiene varias secciones. Por un lado tiene proyecciones, en las que podrás apreciar nuestra selección oficial y también programas de cortos internacionales de los mejores festivales del mundo. También tenemos un programa de formación a través de conferencias, invitados internacionales compartirán su experiencia y retos en sus trabajos. Así como una feria creativa donde la gente podrá interactuar a través de la plataforma que tenemos preparadas para compartir contenidos. Contamos con nuestro mercado, donde ejecutivos de diferentes cadenas, canales y plataformas internacionales estarán viendo y conociendo los estudios de animación de América Latina.

¿Cuáles son los invitados del mercado?

Algunos de los ejecutivos de estudios que estarán participando en el mercado, son por ejemplo Netflix, viene el equipo de desarrollo de sales de largos y de contenido para adultos, también vienen ejecutivos de HBO Max, de Cartoon Network, de Discovery Kids, de Nickelodeon y de grandes estudios que están generando muchísimo trabajo a la región. Además se estarán presentando dos directores de cortos de Pixar, estará Byron Howard el director de Enredados, de Zootopia y de la reciente producción Encanto que está inspirada en Colombia. Como si fuera poco, también estará Jorge Gutiérrez y Sandra de Quihua presentando su nueva producción cinematográfica de seis episodios que se llama Maya y los tres, que se va a estrenar por Netflix en octubre.

¿Cómo es la participación de Colombia en el festival?

Año con año diversos países mandan empresas que participen en el mercado de Pixelatl, hemos tenido delegaciones de Canadá, España, Perú, Argentina, Chile, Polonia. Este año por primera vez Colombia tendrá una delegación. En esta estarán participando cinco proyectos que fueron seleccionados en el Bogotá Audiovisual Market y gracias a Proimágenes es que estarán participando con el mercado de Pixelatl.

Dinamita Animación es un estudio de Bogotá que produce contenido para la serie de Rick and Mortii o producen contenido para Cartoon Network, gracias a los contactos que establece Pixelatl. Así que esperamos más contenidos colombianos en las pantallas del mundo.