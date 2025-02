José Luis Villamizar, cantante de vallenato, fue asesinado en Barrancabermeja

José Luis Villamizar era cantante de vallenato y conductor de transporte informal. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sábado 1 de febrero, José Luis Villamizar, cantante vallenato y conductor de Barrancabermeja, fue asesinado. El hecho ocurrió en el sector Bronx en la comuna 1 de esa ciudad, según informó El Heraldo. Villamizar, de 35 años, llegó al lugar a las 11:30 p. m.

De acuerdo con los testigos, el cantante salió del lugar en el que se encontraban. Momentos después escucharon los disparos y al salir lo encontraron tendido en el piso y con las heridas fatales. Asimismo, indicaron que Villamizar venía en una motocicleta que no apareció en la escena.

El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo. “Al parecer (Villamizar) venía en una motocicleta, no sabemos si con otra persona. Cuando llegamos al lugar ya la motocicleta no estaba, no sabemos si se la llevaron o se la robaron”, le dijo el coronel Mauricio Herrera, subcomandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, al medio citado.

¿Quién era José Luis Villamizar?

Villamizar, además de ser cantante de vallenato, era conductor de transporte informal. De acuerdo con El Heraldo, el hombre era padre de tres hijas. Poco antes de su muerte había estado reunido con su familia.