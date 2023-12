Joven que se hizo viral por “Bailar por todas”, ahora hace música: ¿Quién es?

La mexicana ahora es conocida en el mundo de la música como Rosa Venus. Foto: Instagram

El 8 de abril de 2019, en redes sociales circuló un video en donde una joven estudiante de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), México, bailaba para protestar por los feminicidios registrados en los últimos años en ese estado. Identificada como Daniela del Rio, trasmitió, a través su cuenta de Instagram, una manifestación estilo “Vogue”, un estilo de baile político, expresión artística que utilizó para protestar por los abusos cometidos contra mujeres de su universidad y el resto del país.

“Mi cuerpo es una herramienta que uso para expresar lo que siento, todo lo que me enoja, lo que me llena de ira. Lo que hice no solamente fue bailar: es vogue. El vogue es político. Y bailé por todo el legado de mujeres, todos los que han sufrido. Bailé con todo ese fuego en mi sangre y en mi cuerpo”, dijo Daniela en su momento.

Del Rio declaró que se asume como feminista y aseguró que no van a minimizar su menaje o la forma en la que decide expresarse. “Es una expresión artística. Soy feminista y no se me va a minimizar la manera en la que yo decido expresarme”, dijo.

Actualmente, sigue usando el arte, pero ahora la música, a modo de protesta. Rosa Venus, como es conocida desde 2021, ha logrado ascender a la fama con sus temas y atuendos que llaman la atención de las audiencias. Sus primeras canciones están en plataformas como Spotify y sus videos se pueden ver en YouTube, sobre todo su último éxito Lipgloss.

La cantante, compositora, artista visual especialista en temas LGBTQ+, intenta explorar la feminidad, el amor y la magia con su música. Su canción “Lo prohibido” hizo parte de la banda sonora del cortometraje “Peccadillo” presentado en el festival de cine Hollyshorts Film Festival.

Por el momento, Rosa Venus cuenta con más de 17 mil seguidores en Instagram.

